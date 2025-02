Cordoglio in città per la scomparsa di Giovanni Piloni

Profondo cordoglio a San Severino per la scomparsa di Giovanni Piloni, un uomo di fede che è stato la colonna portante del Terzo ordine francescano fin dai primissimi anni della sua costituzione presso il convento dei frati cappuccini di Colpersito.

Chi lo ha conosciuto lo ricorda come un marito e un padre esemplare, una persona per bene, gentile, onesta, che ha amato fortemente la propria famiglia alla quale si è dedicato nel corso di tutta la sua vita. Aveva 73 anni. Lascia la moglie Andreina, i figli Emanuele, coordinatore regionale dell’Unione degli Istriani, e Francesca e il genero Giacomo Bordo.

A loro giungano anche le condoglianze del Settempedano.

Numerose le testimonianze di vicinanza giunte in questo triste momento ai familiari, a cominciare da quelle dell’Ofs.

Pure il sindaco Rosa Piermattei, a nome dell’intera città, si è voluta unire al dolore che ha colpito la famiglia: “La scomparsa di Giovanni Piloni – ha scritto in una nota il primo cittadino settempedano – rappresenta una grande perdita per la nostra comunità. Il suo impegno nel ricordare, accanto al figlio Emanuele, le vicende dell’esodo e delle foibe è stato fondamentale per preservare la memoria storica e promuovere i valori di pace e convivenza”.

I funerali si svolgeranno lunedì 3 febbraio, alle ore 15.30, nella chiesa di San Domenico. La camera ardente è stata allestita nella sala del commiato “Il tempio degli angeli”.