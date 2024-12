San Severino pronta a festeggiare l’arrivo del 2025 con il “Capodanno in piazza”

La città di San Severino si prepara a vivere una notte magica e indimenticabile con il ritorno dell’attesissimo evento gratuito “Capodanno in piazza”. L’appuntamento, organizzato dal Comune e dalla Pro loco, con il patrocinio del Consiglio regionale delle Marche e con la regia di Fabbricaeventi.com, si terrà il 31 dicembre nella suggestiva cornice di piazza, a partire dalle ore 22.30.

La serata, pensata per un pubblico di tutte le età, offrirà un ricco programma di intrattenimento musicale e spettacoli. Sul palco, la Moon Dance, una party band che ha conquistato generazioni di fan grazie a un repertorio capace di attraversare i più grandi successi musicali di tutti i tempi, coinvolgerà il pubblico con uno show travolgente. Guidata dai talentuosi Marco Palestini e Federica Baldi, la band promette di trasformare la piazza in una pista da ballo a cielo aperto.

Dopo l’esibizione della band, il ritmo della serata sarà affidato al dj set di Igor Cautero, in arte dj Spyne, noto regista di Radio 105 e produttore discografico. Dj Spyne, celebre per il suo lavoro nel programma “Lo Zoo di 105” e le collaborazioni con artisti del calibro di Gabry Ponte, Giorgio Prezioso e Paps’n’Skar, accompagnerà il pubblico fino al momento clou del countdown di mezzanotte, seguito da uno spettacolo pirotecnico che illuminerà il cielo di San Severino.

A condurre la serata sarà Marco Moscatelli, con la regia di Chiara Nadenich. La piazza sarà allestita con una struttura straordinaria, comprensiva di un grande palco coperto, per garantire massimo comfort e divertimento agli ospiti che sceglieranno di festeggiare il nuovo anno nel cuore della città.

Il sindaco Rosa Piermattei ha dichiarato: “Il Capodanno in Piazza è un’occasione speciale per la nostra comunità, un momento di aggregazione e gioia condivisa. Abbiamo voluto offrire un evento di qualità, adatto a tutti, per salutare insieme il nuovo anno in un clima di festa e spensieratezza. Ringrazio gli organizzatori, la Pro loco e tutte le realtà coinvolte che hanno reso possibile questa iniziativa, confermando San Severino come un punto di riferimento per gli eventi culturali e di intrattenimento”.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza e ai visitatori: “Capodanno in Piazza” promette emozioni, musica e divertimento in una serata da ricordare.