“Bambin Gesù”: progetti e attività del Linguistico e del Liceo delle Scienze umane

L’Istituto paritario “Bambin Gesù” di San Severino nei due indirizzi di studio, Liceo Linguistico e Liceo delle Scienze umane, è una delle scuole più prestigiose della provincia ed è operativa sul territorio da moltissimi anni. Essa offre l’opportunità ai giovani di approcciare al mondo culturale in modo consapevole e critico, mettendo al centro della didattica lo studente: “AL PRIMO POSTO CI SEI TU”.

Tutto ciò al fine di favorire l’inclusione culturale e la comunicazione, sviluppando strategie efficaci per una relazione interpersonale e l’inserimento nel mondo del lavoro o in quello universitario.

In particolare la didattica intrapresa punta sulla formazione individuale e sociale della persona, attenzionando le problematiche proprie dell’età adolescenziale, che, per essere risolte, necessitano di un ambiente sereno e disponibile all’ascolto e al dialogo.

Anche quest’anno, l’Istituto mette a disposizione una serie di servizi: navetta scuola/stazione; mensa; alloggio per studenti; casa a Londra per vacanze studio; lingua e cultura cinese e soprattutto insegnanti madrelingua.

In particolare tra i progetti, per quanto riguarda il Liceo Linguistico, oltre alle certificazioni linguistiche, la scuola offre l’opportunità di partecipare a spettacoli teatrali in lingua con attori madrelingua; di attuare laboratori di cucina tradizionale e soprattutto la produzione di e-book e lavori multimediali attraverso un percorso multidisciplinare e interattivo. Infatti la scuola dispone di un’ampia aula multimediale, attrezzata con la Lim e altri supporti messi a disposizione dalla moderna tecnologia.

Riguardo all’indirizzo di Scienze umane, tra i progetti sono previste delle visite guidate presso le Case famiglia del territorio, alla Casa di riposo per anziani di San Severino, alla Casa circondariale di Ancona e alla Casa Maria Montessori a Chiaravalle.

Progetti trasversali dei due indirizzi riguardano le tematiche artistiche e soprattutto ambientali, molto attuali e particolarmente sentite dai giovani.

Inoltre, già dal mese di novembre, la scuola sta lavorando a un progetto del Piano triennale delle Arti del Miur intitolato “Divinamente in arte: Filippo Bigioli e Dante Alighieri”. Il progetto inviato dalla scuola è stato uno dei dieci selezionati dalla Regione Marche e questo ci rende molto orgogliosi e ci induce a operare con impegno e determinazione per la riuscita finale.

Per far conoscere più da vicino tutte queste opportunità, la scuola ha promosso l’iniziativa di “Studente per un giorno”, che consiste nel partecipare, su prenotazione, alle lezioni che si tengono in orario mattutino.

Il primo incontro si è tenuto nella giornata del 20 dicembre con la presenza numerosa di ragazze e ragazzi delle scuole medie di San Severino, Tolentino, Castelraimondo e Matelica. Sono programmati altri due incontri nei prossimi giorni, 12 e 19 gennaio 2022, su prenotazione.

Nel mese di dicembre si sono tenuti anche degli Open day nei giorni 18 e 19. Oltre ad essere presente sul sito e sui canali social, Facebook e Instagram, la scuola promuove per il mese di gennaio ulteriori incontri con studenti e famiglie.

Ecco il calendario.

Studente per un giorno: mercoledì 12 e mercoledì 19 gennaio, dalle ore 8.40 alle ore 13.20 (bus navetta su prenotazione).

Open day: 15 e 16 gennaio, dalle ore 15 alle ore 17.

Per appuntamento 0733639560 – 0733638309 – istitutomagistrale@bambingesu.org – www.liceobambingesu.org.

D. C.