Sette serate al “San Paolo” con la rassegna cinematografica collegata alla prosa

Giovedì 7 novembre, inizierà la rassegna cinematografica del Cinema San Paolo organizzata insieme ai Teatri di Sanseverino: in tutto saranno sette i film in cartellone, il giovedì ed il venerdì, alle ore 21.

I film selezionati sono opere recenti di generi differenti, riguardanti la storia, le vicende biografiche, le complesse dinamiche familiari, la politica: tante e diverse tematiche terranno compagnia al pubblico del Cinema San Paolo per i mesi di novembre e dicembre.

La prima opera proiettata sarà Il tempo che ci vuole (giovedì 7 e venerdì 8 novembre), di Francesca Comencini, con Fabrizio Gifuni e Romana Maggiora Vergano: l’opera esplora la vita della regista ed il suo rapporto con il padre, il maestro del cinema italiano Luigi Comencini.

Il secondo film in cartellone sarà Iddu – L’ultimo padrino (14 e 15 novembre), di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, con Elio Germano, Toni Servillo, Daniela Marra, e Barbora Bobuľová: una vicenda romanzata dove un politico, condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, cerca di ottenere la libertà aiutando i servizi segreti a catturare il boss mafioso Matteo Messina Denaro.

Il 21 ed il 22 novembre, sarà proiettato il film biografico sull’imprenditrice dello champagne madame Clicquot-Ponsardin, Madame Clicquot, di Thomas Napper, con Haley Bennett, Tom Sturridge e Sam Riley.

Maria Montessori – La nouvelle femme, di Léa Todorov, con Jamsine Trinca, Leïla Bekhti e Raffaele Esposito, sarà in sala il 28 ed il 29 novembre.

Il 5 ed il 6 dicembre sarà la volta de Il maestro che promise il mare, di Patricia Font, con Enric Auquer, Laia Costa e Luisa Gavasa: un film ambientato in un paesino della Spagna durante la Guerra civile spagnola (1936-39), dove un insegnante “rivoluziona” il metodo di insegnamento scolastico.

Il penultimo film in cartellone (12 e 13 dicembre), sarà la commedia drammatica Juniper, di Matthew J. Saville, con Charlotte Rampling, George Ferrier e Marton Csokas.

Infine, il 19 e 20 dicembre, l’ultimo lungometraggio della rassegna sarà Vermiglio, di Maura Delpero, con Giuseppe De Domenico, Martina Scrinzi e Tommaso Ragno. Il film, ambientato verso la fine della Seconda guerra mondiale in un villaggio del nord Italia, ha vinto il “Leone d’argento – Gran premio della giuria” alla 81ª edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia 2024 ed il premio “Gold Hugo – Miglior Film” alla 60ª edizione del Chicago International Film Festival 2024.

Per gli abbonati alla stagione dei Teatri di Sanseverino, i film della rassegna sono compresi nell’abbonamento. Invece, chi non è abbonato alla stagione teatrale, potrà abbonarsi alla rassegna cinematografica pagando 22 euro (oppure potrà pagare 6 euro per ogni singola proiezione).

Gli abbonati alla stagione di prosa 2024-2025 del teatro Feronia possono ritirare le tessere di ingresso presso la Pro loco. Le tessere, nominative ma cedibili, consentiranno l’ingresso settimanale a uno dei due turni di proiezione previsti senza necessità di prenotazione.

Il ritiro delle tessere sarà possibile da giovedì prossimo (31 ottobre) e fino a giovedì 7 novembre compreso sempre in Pro loco (telefono: 0733 638414), aperta da martedì a domenica dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.

“Il Settempedano” ha già recensito Vermiglio

S. G.