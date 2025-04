Accompagnamento alla genitorialità: incontro con Castellini e l’ostetrica Beccacece

Nell’ambito del progetto di accompagnamento alla genitorialità, promosso dal Centro per le famiglie dell’Ambito territoriale sociale 17 presso l’Unione montana e dall’Ambito territoriale sociale 18, in collaborazione con il Comune di San Severino e la cooperativa sociale “Il Faro”, organizza per martedì 15 aprile presso la struttura “Tutti al Centro” di via Salimbeni il primo incontro con l’ostetrica e il pediatra “Accanto a mamma e papà”.

Partecipano il dottor Roberto Castellini, esperto pediatra, e l’ostetrica Maria Lucia Beccacece. L’evento avrà inizio alle ore 18.

Lo scopo dell’incontro è di fornire informazioni, chiarimenti e semplici strumenti utili ai neogenitori e alle famiglie per affrontare le varie sfide che possono vivere quotidianamente, a partire dalla gravidanza al post parto, dai primi mesi di vita fino ad arrivare ai primi anni di vita dei figli (allattamento, svezzamento, alimentazione, allergie, vaccinazioni).

Il fine ultimo è quello di sensibilizzare la popolazione ad accedere al nuovo servizio gratuito di accompagnamento alla genitorialità, che consente ai genitori di usufruire di consulenze gratuite, online e a domicilio, da parte dei due professionisti, pediatra e ostetrica, nei momenti di bisogno.

Il servizio gratuito, gestito dalla cooperativa sociale “Il Faro” per conto dei tre Ats 16-17-18 nell’ambito del fondo famiglia, è attivo su appuntamento, contattando il numero 3662377026 (anche whatsapp) o tramite mail a: elena.carbone@ilfarosociale.it.