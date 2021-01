Gli studenti delle Superiori tornano di nuovo in classe

Gli agenti della Polizia locale e i volontari del gruppo comunale di Protezione civile sono stati impegnati questa mattina in attività di servizio e controllo negli spazi esterni della stazione ferroviaria e all’ingresso delle scuole superiori dove si è assistito alla ripresa delle lezioni in presenza, seppur al 50% dell’orario.

L’assistenza fornita è servita per sensibilizzare i ragazzi sull’importanza delle regole e per controllare che il rientro in classe avvenisse per tutti in assoluta sicurezza. Una presenza molto discreta che ha accompagnato tanti studenti dall’arrivo e alla successiva ripartenza di treni e autobus. Tutto si è svolto in maniera molto regolare grazie anche alla diligenza degli studenti.

“Il ritorno a scuola è stato un momento molto importante per i ragazzi, per gli insegnanti e per le famiglie”, ha sottolineato il sindaco Rosa Piermattei, che ha raccomandato ancora una volta il rispetto delle regole: “L’emergenza non è finita e serve la collaborazione di tutti, anche dei ragazzi delle scuole perché fare la propria parte è un momento di crescita fondamentale ma è anche giusto che i nostri studenti non si sentano lasciati soli”.