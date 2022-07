Torna l’escursione guidata a piedi “Zaino in spalla… per Buca d’Aria”, iniziativa giunta alla terza edizione e dedicata, quest’anno, a Stefano Tartuferi, indimenticabile guida e vice presidente del Cai settempedano scomparso un anno fa.

L’appuntamento è per domenica 31 luglio con ritrovo, alle ore 8, al parcheggio del campo di motocross. Il percorso, per un totale di circa 4 chilometri, prevede l’arrivo a destinazione pe le ore 11 alla chiesa della Madonna della Neve. Per info e adesioni ci si può rivolgere alla Pro loco.

La passeggiata rientra nell’ambito delle iniziative promosse dalla rete dei Comuni della Marca Maceratese Ma.Ma. ed è patrocinata dai Comuni di San Severino e Serrapetrona, con la collaborazione delle Pro loco dei due centri, nonché del Cai e dei gruppi comunali di Protezione civile.

E’ previsto anche un secondo itinerario leggermente più lungo, su un percorso di circa 7 chilometri, che prevede la partenza, sempre alle ore 8, dal bivio strada dell’Acquedotto, a Serrapetrona. Da qui si proseguirà per Castel San Venanzo, poi per Villa d’Aria, fino ad arrivare alla Buca del Terremoto sempre per le ore 11 circa.

All’arrivo a Buca d’Aria incontro tra i due gruppi. A seguire pranzo al sacco davanti la chiesa della Madonna della Neve dove ci sarà anche un po’ di intrattenimento musicale. Per la partecipazione è previsto un contributo di 5 euro. Adesioni entro sabato 23 luglio.