La sezione musicale dell’Ic “Tacchi Venturi” alle Muse di Ancona per la Butterfly

Lo scorso anno la gradita presenza al Conservatorio Giovan Battista Pergolesi di Fermo in occasione della “Maratona Baermann”. Quest’anno si è alzata l’asticella per la sezione musicale del comprensivo Tacchi Venturi di San Severino con la trasferta al teatro delle Muse di Ancona per l’anteprima giovani di Madama Butterfly, celebre tragedia giapponese in tre atti con musica di Giacomo Puccini, per la regia di Renata Scotto, con protagonista assoluta il soprano greco Myrtò Papatanasiu ad interpretare Cio-Cio-San, sedotta e abbandonata dall’ufficiale di marina americano Pinkerton, interpretato da Giuseppe Infantino. La partecipazione all’evento è stata resa possibile grazie al “demiurgo” Gabriele Cesaretti, docente di Lettere del Venturi ed appassionato di lirica che ha profuso il massimo sforzo per concedere la possibilità ai propri alunni di vivere dal vivo una specialità artistica precedentemente “assaggiata” solo via Internet.

Con il placet della dirigente Catia Scattolini il gruppone di 1^, 2^ e 3^ B della Secondaria ha sfidato il clima da tregenda shakespeariana e, dopo la rituale foto di gruppo davanti alla cometa natalizia del teatro Le Muse, ha potuto vivere dalla platea le evoluzioni canore di un’opera classicissima la cui durata è stata sorprendentemente assorbita senza grossi patemi dagli studenti, presi dalla novità dell’evento, il primo del genere per molti di loro ed anche per qualche insegnante accompagnatore che ha rinforzato il settore dei docenti di musica e di strumento che ha partecipato in blocco alla trasferta nel capoluogo. Il ritorno a casa in nottata non ha turbato più di tanto gli alunni, decisamente più emozionati che tediati dalla struggente Butterfly la cui fine tragica ha anche strappato una lacrima alle ragazze più sensibili. Evento da ricordare e magari da ripetere per un istituto che da lungo tempo ha nella sezione musicale uno dei fiori all’occhiello.

Lu.Mus.