In pensione Rina Cetoretta: dal 2008 Operatrice socio-sanitaria in ospedale

Il giorno della sua pensione le hanno regalato un bonsai: un dono singolare, ma simbolico, scelto appositamente per dimostrarle la stima sincera di tutti i colleghi e le colleghe con cui ha condiviso ogni giorno il proprio servizio. “Come lo è il bonsai – le hanno scritto nel bigliettino – tu per noi sei stata “solide radici”, tanto piccola quanto preziosa”.

Rina Cetoretta, “Oss” all’ospedale di San Severino, è andata in pensione con il 1° dicembre 2024.

Felice per il traguardo raggiunto, non poteva non commuoversi di fronte al forte abbraccio degli altri operatori sanitari della strattura settempedana, in particolare delle colleghe della Medicina. Al “Bartolomeo Eustachio” ha cominciato a lavorare nel 2008; prima aveva svolto lo stesso servizio in alcune Case di riposo e all’ospedale di Camerino.

Persona di grande umanità e particolare dedizione al lavoro, Rina è stata senza dubbio un importante esempio positivo per tutti i suoi colleghi.

Ora potrà godersi il meritato riposo, e avrà tempo anche per prendersi cura del bonsai che le hanno regalato. Ma non sarà difficile per lei, visto che ha un “pollice verde” eccezionale, essendo molto esperta di giardinaggio e floricoltura.