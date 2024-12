Sport e solidarietà: “Il cuore della pallanuoto” batte forte anche quest’anno

Domenica 8 dicembre la piscina Blugallery, a Taccoli, ospita il torneo di beneficenza “Il cuore della pallanuoto”.

Il ricavato dell’iniziativa di solidarietà – divenuta ormai un appuntamento tradizionale in questo periodo dell’anno – verrà devoluto alla Casa di riposo “Lazzarelli” di San Severino.

Dal punto di vista tecnico e agonistico il torneo vedrà scendere in vasca la squadra settempedana allenata da coach Stefano Valeri che, nel proprio girone, affronterà la Jesina Pallanuoto e la Pallanuoto Riccione.

Nell’altro girone sarà si sfideranno invece l’Osimo Pirates, lo Sterlino Bologna e il Gryphus Perugia.

Sarà un bel banco di prova, non solo per i settempedani, in vista dell’inizio del campionato di serie D.