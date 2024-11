Cross Cup Csi a Fermo: il primo assoluto è il settempedano Paolo Pavoni

Il circuito Cross Cup Csi è il challenge Master più partecipato in questa prima parte di stagione del ciclocross. Sabato scorso, 9 novembre, ben 90 ciclisti hanno risposto all’appello dei dirigenti dell’associazione Adria & Sibilla di Fermo che hanno dato vita alla seconda prova del circuito.

La corsa si è svolta al Bike Park di Fermo, struttura gestita dall’associazione 4 Emme Eventi, all’interno della quale Giampiero Conti e i suoi collaboratori hanno disegnato un percorso bello ma impegnativo.

Nella prima partenza, che vedeva in gara i ciclisti delle categorie Master 5 – 6 – 7 – 8 – 8 Plus – Donne, il successo assoluto è stato del settempedano Paolo Pavoni del Team Co.Bo. Pavoni di San Severino, il quale dopo aver condiviso la fuga iniziale con Moreno Rapari (Pasta De Carlonis Termoservicegas) e Giovanni Filippo Raimondi (HG Cycling Team) si è imposto in perfetta solitudine. Secondo posto per l’altro settempedano Raimondi e terzo Rapari.