“Tutti al Centro”: riaperto lo spazio polifunzionale per bimbi e famiglie in via Salimbeni

Tanti bambine e bambini, con mamme e papà al seguito, stanno partecipando alle attività di “Tutti al Centro”, lo spazio polifunzionale aperto dall’Ambito territoriale sociale 17 e dal Comune in via Salimbeni al civico numero 42. Numerose anche le famiglie provenienti da centri limitrofi.

L’inaugurazione ha segnato l’avvio della nuova stagione del Centro, che apre regolarmente due volte a settimana, il mercoledì e il venerdì dalle ore 17 alle ore 19. Durante queste aperture, sotto la guida di un’educatrice, vengono organizzate attività e laboratori per bambini, genitori, nonni e altri membri della comunità. Il Centro mira a diventare un punto di riferimento per le famiglie del territorio, offrendo uno spazio di socializzazione e accesso a servizi gratuiti, tra cui sostegno psicologico, consulenze pedagogiche e accompagnamento alla nascita.

Ogni mese viene pubblicato un calendario con le attività e i laboratori proposti. Per maggiori informazioni è possibile seguire la pagina Facebook @centriperfamiglie o contattare i Servizi sociali del Comune e l’Ambito territoriale sociale 17 presso l’Unione montana di San Severino.

Alla cerimonia di riaperutra sono intervenuti, fra gli altri, l’assessore ai Servizi sociali, Michela Pezzanesi, e il coordinatore dei Centri per le famiglie, Francesco Belardinelli. Sono stati poi organizzati laboratori espressivo-musicali per bambini, divisi per fasce d’età, a cura di Celeste Carboni, nonché il laboratorio “La notte e il buio” condotto da Irene Bakkum e rivolto ai bambini dai 3 ai 7 anni, in cui è stata posta l’attenzione sull’educazione ambientale e affettiva, attraverso esperienze pratiche.