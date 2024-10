Civici Marche: Fiacchini e Orlandani nel direttivo, Simoncini referente per i giovani

E’ stato un congresso molto partecipato e con un parterre pieno di importanti ospiti quello del movimento Civici Marche, rappresentato in Consiglio regionale dal consigliere Giacomo Rossi.

In apertura l’intervento del presidente della Regione, Francesco Acquaroli, che ha portato i saluti a tutti i congressisti e a Civici Marche, la componente civica che lo sostiene in maggioranza. Si sono susseguiti poi tanti interventi da parte di numerose personalità di spicco a livello regionale e nazionale che hanno portato i saluti delle rispettive forze politiche e attestato la crescita di Civici Marche, nonché il lavoro svolto da Rossi e dalla sua segreteria. Sono intervenuti il vice presidente dell’Assemblea legislativa regionale Maurizio Mangialardi (Pd), i consiglieri regionali Mirko Bilò (FI) e Marco Ausili (FdI), Paola Giorgi (Base Popolare) l’eurodeputato Carlo Ciccioli, il presidente del Consiglio regionale Dino Latini (Udc), i sindaci Mauro Sclavi (Tolentino), Maurizio Grilli (Montemarciano), Alberto Alessandri (Cagli), Mirco Ruggeri (Carpegna), Paolo Calcinaro (Fermo), oltre a tantissimi assessori e consiglieri dei vari Comuni da tutta la Regione. Intervenuti in video anche il sindaco di Fano Luca Serfilippi, il sindaco di Taormina e fondatore di “Sud Chiama Nord” Cateno De Luca, il vice presidente della Provincia autonoma di Bolzano Angelo Gennaccaro, il consigliere regionale dell’Emilia Romagna Marco Mastacchi di Rete Civica E.R. e il già vice presidente del Parlamento europeo, Fabio Massimo Castaldo. Messaggi di saluto sono arrivati anche dai senatori Castelli e De Poli, dal responsabile regionale dei Socialisti liberali, Ivo Costamagna, e dall’Eurodeputato Sergio Berlato, presidente anche dell’Associazione Cultura rurale. Presenti in platea rappresentanti di Cna, Cia e di alcune associazioni di pescatori marittimi.

Nel pomeriggio l’Assemblea ha eletto i propri organi statutari.

Il presidente sarà Matteo Pompei, sindaco di Monte San Martino, mentre il direttivo – in cui siederanno i tre fondatori Giacomo Rossi, Tommaso Gentili e Sergio Solari, sarà composto da Lorenzo Fiacchini, Giuseppe Sambuchi, Tunde Stift, Sandro Rossi e Gabriele Luciani.

Saranno membri di diritto del direttivo anche i cinque coordinatori territoriali Andrea Pazzaglia (Pesaro Urbino), Michelangelo Blasi (Ancona), Jacopo Orlandani (Macerata), Simone Gobbi (Fermo), Tonino Maurizi (Ascoli Piceno), i quali saranno affiancati a titolo consultivo anche dagli amministratoti locali eletti di Civici Marche.

Probiviri saranno Marino Mosconi, Nicoletta Piangerelli e Sonia Martinelli. E’ stata poi delegata al giovane Leonardo Simoncini di San Severino l’organizzazione del Settore giovanile del movimento.

Inoltre nella giornata congressuale si sono aggiunti al già importante numero di iscritti altri 6 amministratori locali dalla Provincia di Ascoli, Pesaro Urbino e Ancona.