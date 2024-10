Turismo e pace, il vescovo Spina: “Viaggio e accoglienza siano ispirati da una fraternità universale”

Sabato 12 ottobre, in occasione della 45^ Giornata mondiale del turismo, la città di San Severino ospita la giornata di studi “Turismo e pace” promossa dalla Commissione regionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport della Conferenza episcopale marchigiana e dall’Anci Marche con la collaborazione dell’Arcidiocesi di Camerino e San Severino e il patrocinio del Comune di San Severino e dell’Unione montana.

“In questo tempo così denso di notizie di guerra, di morti tragiche, ingiuste e innocenti, non possiamo non interrogarci sulla responsabilità di ciascuno di noi e sull’impegno a costruire vie di pace a partire dalla vita quotidiana. Il messaggio del Dicastero per l’evangelizzazione in occasione della Giornata mondiale del turismo ci aiuta a rendere centrali alcuni spunti riguardanti la cultura dell’incontro quale fondamento dell’esperienza turistica. Viaggio e accoglienza siano pertanto orientati alla meraviglia della scoperta e ispirati da una fraternità universale – sottolinea monsignor Angelo Spina, arcivescovo metropolita di Ancona – Osimo e delegato Cem per la pastorale del tempo libero, turismo e sport –. Il Giubileo che avrà inizio il 24 dicembre prossimo con l’apertura della Porta Santa di San Pietro, ci indica come la Speranza possa divenire il motore fattivo di ogni cambiamento, anche quando tutto sembra impossibile. L’incontro tra coloro che sono in viaggio e coloro che li accolgono sia sempre nella speranza di un arricchimento reciproco dell’anima che l’altra persona rappresenta”.

Monsignor Spina introdurrà il tema centrale dell’iniziativa con un intervento, che seguirà i saluti istituzionali, dal titolo “Dare speranza alle nostre comunità”, tema che risulta essere in linea con le parole di Papa Francesco sull’importanza di un turismo sostenibile e consapevole, capace di mettere al centro la persona e la cura del Creato.

I lavori, al teatro Feronia dalle ore 9.30, saranno aperti dal saluto dei partecipanti: Francesco Fioretti dell’ufficio per la pastorale, il tempo libero, il turismo e lo sport della Cem, Rosa Piermattei, sindaco di San Severino, e Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno e presidente Anci Marche. Presenta Tarcisio Antognozzi dell’ufficio per la pastorale dello sport dell’Arcidiocesi di Camerino – San Severino.

Tra le riflessioni della giornata anche quella del cardinale Edoardo Menichelli sul tema “L’urgenza di operare per la pace, mettendo al centro l’uomo e il Creato”.

Alle ore 11.30, in Piazza del Popolo, accensione della Fiaccola della Pace. Alle ore 12 la sala degli Stemmi del palazzo comunale, di recente riaperta, ospiterà la tavola rotonda sul tema “Racconti dal territorio” che sarà moderata da Francesco Fioretti. Tra gli interventi quelli di Francesco Massara, arcivescovo di Camerino-San Severino; Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno e presidente Anci; Denis Cingolani, sindaco di Matelica e presidente dell’Unione montana; Rosa Piermattei, sindaco di San Severino e membro della commissione turismo Anci Marche, cui sarà riservato un intervento di chiusura.

Nel pomeriggio alle ore 15 visita guidata al MAReC, il Museo dell’arte recuperata, con il saluto dell’arcivescovo monsignor Francesco Massara e il tour a cura della direttrice Barbara Mastrocola.