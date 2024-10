Serie B, presentata la Sios Novavetro: sabato 12 ottobre esordio al PalaCiarapica (ore 18)

Si è svolta la presentazione ufficiale della squadra maschile di volley Sios Novavetro pronta a debuttare nel campionato nazionale di serie B. La prima partita è in casa e si gioca sabato 12 ottobre, alle ore 18, contro Montorio Teramo.

Oltre al presidente Cesare Martini, erano presenti al foyer del Feronia il sindaco Rosa Piermattei, l’assessore allo sport Paolo Paoloni e il direttore sportivo Giovanni Soverchia.

Il primo cittadino settempedano ha espresso la sua soddisfazione per il risultato conseguito dalla squadra, per essere arrivata ad un campionato di alto livello: «Il vostro impegno e la vostra voglia di stare insieme e di gareggiare agonisticamente è sicuramente un orgoglio per San Severino, per quello che siete riusciti a fare per questa stagione. Voi siete il nostro orgoglio, perché porterete lo stemma di San Severino Marche ovunque andrete e vi auguro quindi una bella stagione agonistica».

Per l’assessore Paoloni «questa serata è il punto di partenza di una stagione che sicuramente sarà impegnativa, sarà una stagione importante perché ci sarà da lavorare molto. La “San Severino Volley” ha una sua tradizione, una sua storia: è una delle società sportive più importanti della città. Questa maglia che portate ha una sua responsabilità, è una maglia che va onorata e che porterete in giro per l’Italia, perché ormai parliamo di Italia e non più di campionati regionali: portatela con consapevolezza, perché rappresentate una città e rappresentate una società guidata da persone serie e capaci, persone che sanno ed hanno passione per questo sport. Noi, come amministrazione, siamo molto contenti di questo e siamo anche obbligati ad avere attenzione verso le società che lavorano in questa maniera».

Giovanni Soverchia, dopo aver ringraziato l’Amministrazione comunale e i diversi sponsor ed aziende che nel corso degli anni hanno supportato la società sportiva, ha ricordato come «la società ha lavorato per creare un gruppo omogeneo, competitivo ed equilibrato: l’obiettivo è quello di offrire un bello spettacolo per il pubblico, che sia entusiasmante ed anche di successo; le premesse per una stagione bella ci sono».

Dopodiché, ha presentato e ringraziato i giocatori presenti sia nello scorso campionato che i nuovi acquisti della società, come Roberto Romiti, capitano in ruolo libero, il quale è arrivato nella squadra settempedana dopo una lunga esperienza (ha partecipato a diversi campionati di A2 e A3, ha vinto un campionato in A2 ed è approdato in Superlega con la Grottazzolina). Altri nuovi nomi di rilievo sono Yordan Galabinov e Filippo Facchi. È stato confermato come allenatore della squadra Adrian Pablo Pasquali, mentre Sergio Scorolli è il secondo allenatore e Luca Tombesi il preparatore atletico (Pasquali è, inoltre, anche direttore tecnico del settore maschile della “San Severino Volley”).

Il direttore Soverchia ha inoltre ribadito la propria soddisfazione sottolineando che «la squadra è completa sotto tutti i profili, abbiamo un organico capace di coprire tutti i ruoli ed abbiamo anche quest’anno la possibilità di avere dodici ragazzi che possono giocare tutti quanti: questo è un valore aggiunto per una stagione lunga e irta di ostacoli».

Per quanto riguarda la società sportiva nel suo complesso, il direttore tecnico del settore femminile (ed allenatore della prima divisione femminile), Vittorio Baldoni, è intervenuto per illustrare la sostanziosa presenza di ragazze nell’attività di volley: circa un centinaio di ragazze vi fanno parte, di ogni fascia d’età, dalle più piccole del “microvolley” fino alle under 18.

Per ulteriori informazioni, consultare le pagine social della “San Severino Volley”: Facebook https://www.facebook.com/sanseverinovolley/ ed Instagram @san_severino_volley.

Silvio Gobbi