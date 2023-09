Il debutto ufficiale nella nuova stagione per Elite Tolentino e Settempeda termina in parità con un risultato ad occhiali che alla resa dei conti può accontentare due formazioni che sono ancora in piena preparazione e costruzione tattica.

Il primo turno di Coppa Marche dunque non ha né vincitori né vinti, anche se i locali possono probabilmente recriminare un po’ di più avendo creato alcune occasioni propizie per il vantaggio tanto da impegnare Caracci in almeno due interventi salva risultato (il primo davvero una prodezza).

Primo tempo con ritmi accettabili e subito bene l’Elite, anche se poi la Settempeda ha reagito prendendo le misure ai rivali; nella ripresa, anche per lo sforzo fatto e per il gran caldo, gara più equilibrata e con andatura più calma, anche se la palle gol più limpide sono giunte in questa frazione compresa la più grossa per i biancorossi, tra le due dei tolentinati, con il neo entrato Sfrappini.

In definitiva buone impressioni dalle due squadre e soddisfazione per i tecnici che dovranno lavorare ancora, ma sapendo di poterlo fare su un materiale di ottimo livello. Da sottolineare, infine, la folta presenza di pubblico al Ciarapica con circa 300 spettatori e cospicua rappresentanza ospite (immancabili i Boys già in clima campionato). Il tutto con massima correttezza. Prossimi appuntamenti: Elite in campo a Caldarola sabato prossimo per la Coppa; Settempeda che giocherà un’amichevole in vista dell’avvio di campionato (11 ottobre l’altra turno del torneo).

La cronaca

Arriva il giorno del via della stagione agonistica ’23-’24 con la Coppa Marche che apre i battenti e nel girone 10 dove la sfida del primo turno è tra Elite e Settempeda. In un pomeriggio estivo le due formazioni si mettono in campo a specchio con un 4-3-3 che vede i locali praticamente al completo e con i due freschi ex Campilia (capitano) e Capenti; ospiti invece con alcune defezioni che portano mister Ferranti a promuovere titolare Codoni (terzino sinistro), avanzare Montanari a centrocampo e alzare Quadrini a sinistra come esterno offensivo. Sembra entrare meglio in partita l’Elite che infatti è subito pericolosa: Papavero mette dal fondo un pallone invitante per Capenti che manca il tocco da pochi passi ma poi riesce ad appoggiare a Traorè che tira però alto. Al 6’ Valerio Mazzetti affonda da sinistra, entra in area e calcia con il destro trovando la risposta di Caracci. Sul prosieguo dell’azione Capenti mette alto.

I primi venti minuti sono di marca locale, poi la Settempeda viene fuori trovando soluzioni offensive come quella al minuto 21 quando Montanari calcia una punizione sulla barriera per poi riprovarci al volo con il destro. Rasoterra centrale che Palmieri controlla agevolmente. Al 23’ ottimo spunto di Cappelletti: controllo in area con le spalle alla porta e tentativo in rovesciata sul fondo. Al 26’ Montanari crossa da destra un bel pallone che trova l’inserimento di Dolciotti che devia di testa di poco fuori. Al 36’ si rivede l’Elite con una discesa sulla destra di Del Medico (anche lui un ex) con azione insistita e condita da due cross il secondo dei quali buono per l’accorrente Michele Mazzetti che tira di prima intenzione trovando la provvidenziale deviazione in scivolata di Tacconi (prima volta per lui con la fascia al braccio) che evita così guai peggiori ai suoi. L’ultimo guizzo del primo tempo è di Castellano che, dopo aver rubato palla, calcia in corsa spedendo di poco sopra la traversa. Dopo l’intervallo tornano in campo gli stessi protagonisti e dopo 9 minuti arriva l’iniziativa personale di Del Medico che scende fino al limite dell’area per poi calciare sul fondo. Poche sono le emozioni per gran parte della ripresa, ma al 26’ ecco che l’Elite va ad un passo dal vantaggio: punizione da sinistra eseguita ottimamente con pallone teso che Campilia devia di testa con tempismo e precisione trovando però la strepitosa risposta di Caracci che con la mano di richiamo devia di puro istinto la sfera. La replica della Settempeda potrebbe essere decisiva per sbloccare il punteggio con Sfrappini (entrato per Codoni) che si ritrova una palla invitante davanti alla porta ma non tira subito e quando lo fa scaraventa di potenza sopra la traversa con Palmieri uscitogli incontro. Ultimo chance del match è di marca Elite: Traorè entra in area e calcia trovando l’ottima risposta di Caracci. Non accade più nulla e dopo quattro minuti di recupero il match termina sullo zero a zero.

Il tabellino

ELITE-SETTEMPEDA 0-0

ELITE TOLENTINO: Palmieri, Del Medico, Mazzetti Valerio, Fantegrossi (69’ Rossi), Campilia, Iacopini, Salvatelli (75’ Di Gioia), Mazzetti Michele, Capenti, Traorè (85’ Francia), Papavero (60’ Pagliari). A disp. Raponi, Mariani, Eleonori, Rossini, Pasotti. All. Eleuteri.

SETTEMPEDA: Caracci, Lazzari (85’ Tabarretti), Codoni (53’ Sfrappini), Silla, Marcaccio, Tacconi, Castellano, Quadrini (74’ Copani), Cappelletti (81’ Gega), Dolciotti (89’ Ronci), Montanari. A disp. Scattolini, Maffei, Eclizietta. All. Ferranti.

Arbitro: Tirri Irene di Macerata.

Note: ammoniti Salvatelli, Papavero, Traorè.

r.p.