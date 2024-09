Sessantenni in festa a Villa Berta: eletti anche Miss e Mister 1964

Repetita iuvant, altro che Paganini non ripete. A distanza di dieci anni dalla festa per il mezzo secolo di vita, gli ormai sessantenni di San Severino si sono ritrovati ancora una volta nella storica location di Villa Berta per scambiarsi il cinque in occasione della sesta decina di vita di una “classe” davvero tosta.

Oltre ai resilienti, settempedani doc, sono venuti in molti anche da fuori regione ad ingrossare le fila degli 80 convitati a cui hanno fatto da degno corollario una quarantina di amici e consorti. Tra vividi ricordi, aneddoti, disco music rigorosamente anni ’80-’90 e pacche sulle spalle tra chi non si vedeva dalle… elementari e che ora vive lungo la riviera romagnola o a Bologna, si sono consumati la cena ed il post sempre con il sorriso sulle labbra.

Eletti anche Miss 1964, Barbara Paciaroni, e Mister 1964, il dottor Michele Marchetti.

Ora si punta ad una nuova reunion, magari dimezzando il tempo di attesa. Appuntamento tra un lustro!

Lu.Mus.