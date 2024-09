Seconda categoria: a Pievebovigliana primo ko del Serralta (2-0)

In attesa di archiviare la prima giornata con il recupero contro il Caldarola (mercoledì 2 ottobre, ore 21, si giocherà dal 34’ del secondo tempo sul risultato di 1-2), il Serralta conosce la prima sconfitta stagionale cedendo in trasferta sul campo del Pievebovigliana. Locali che riescono ad imporsi per 2-0 con un gol per tempo sfruttando però le indecisioni dei gialloblù che pagano a caro prezzo le disattenzioni difensive. Non mancano recriminazioni per il Serralta che non riesce a concretizzare le occasioni avute (almeno quattro) e se fosse stata trovata la parità, prima di subire il 2-0, il match avrebbe potuto prendere una piega diversa. Adesso i settempedani dovranno cercare di trovare i primi punti del torneo e avranno modo di provarci sfruttando i pochi minuti del recupero e la sfida casalinga con il Vis Gualdo, avversario che sulla carta appare abbordabile. Va in campo un Serralta diverso da quello del debutto di sette giorni prima dato che tre sono i volti nuovi presenti dal primo minuto (Cruciani, Simonetti e Gega) ed oltre a ciò vengono fatte scelte tattiche diverse con alcuni giocatori impiegati in ruoli differenti. Modifiche che subito non pagano dato che il Pieve ci mette appena 10’ a sbloccare il match. Vantaggio che però è favorito da un errore in uscita di Lanari che lascia i pali per andare ad intercettare un pallone fuori area mancando però l’intervento favorendo così Aquili che non ha problemi a mettere nella porta vuota. Brutto colpo per il Serralta che però sa reagire e diventa pericoloso. Al 25’ splendida imbucata di Orlandani che mette Falconi davanti alla porta dove il numero 11 trova il corpo di Pistola bravo a ribattere in uscita bassa. Nel finale di tempo si rivedono i locali: prima con due azioni simili con Montironi e Aquili che ci provano dal limite trovando sempre Lanari pronto ad intervenire con due parate in tuffo; poi con un episodio che poteva portare al rigore (sembrato netto) che l’arbitro però non assegna su intervento di Testa ai danni di Pupilli. Inizio di ripresa che mostra un Serralta più convinto e determinato. C’è voglia e decisione nei gialloblù che attaccano e creano alcune situazioni favorevoli nell’area avversaria che però non trovano sbocchi né soluzioni. Nel momento migliore però arriva il colpo del ko che spegne ogni speranza di recupero: è il 25’ quando la difesa settempedana sbaglia consentendo ad Aquili di prendere palla, ripartire sulla destra, saltare di forza alcuni difensore e mettere infine in mezzo dove Salvi realizza in bello stile. Il Serralta accusa il 2-0 e ci mette un po’ a riprendersi, ma quando lo fa si organizza per spingere in avanti e nel finale si getta nell’area avversaria. Anche in questi minuti si registrano varie opportunità che non vengono sfruttate per un po’ troppa ansia e frenesia. Il lungo recupero, ben sette minuti, non cambia nulla e la sfida termina con i tre punti in tasca al Pievebovigliana.

Il tabellino

PIEVEBOVIGLIANA-SERRALTA 2-0

MARCATORI: pt 10’ Aquili; st 25’ Salvi

PIEVEBOVIGLIANA: Pistola, Koffi, Salvi, Fattinnanzi (26’ st Amici), De Angelis (14’ st Baldi), Falzetti, Aquili (34’ st Sori Flavio), Lancellotti (14’ st Micheli), Pupilli, Lattanzi, Montironi (1’ st Rinozzi). A disp. Cagnini, Lancellotti Valerio, Amici Emilio, Sori Michele, Santoni. All. Santoni

SERRALTA: Lanari, Sparvoli, Rapaccioni (39’ st Buratti), Orlandani (27’ st Lacchè), Testa, Cruciani, Gega, Simonetti (10’ st Moretti), Vissani, Rocci, Falconi (22’ st Pelagalli). A disp. Spadoni, Baruni, Vissani Enrico, Magarelli, Crescenzi. All. Elisei (Masciani squalificato)

Roberto Pellegrino