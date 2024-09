Prime amichevoli per la Sios Novavetro: al palas arriva la Paoloni Macerata

Prime amichevoli per la Sios Novavetro in vista dell’inizio della serie B maschile di pallavolo. La squadra, allenata dal coach Adrian Pablo Pasquali, sta svolgendo la sua preparazione dallo scorso 28 agosto e venerdì 13 settembre debutterà in un test d’avvio con la Paoloni Macerata, alle ore 19.30, al palasport “Ciarapica” di San Severino. Un banco di prova importante per vedere all’opera i tanti nuovi innesti e per cominciare ad amalgamare il gruppo anche in campo.

Un secondo incontro amichevole è stato programmato per venerdì 27 settembre, sempre al palas “Ciarapica”, con l’Asd Montorio Volley.

La regular season della serie B maschile prenderà il via nel week end del 12 e 13 ottobre e si concluderà poi l’11 maggio. Otto sono i gironi, sei le squadre che alla fine saranno promosse in A3. La Sios Novavetro è stata inserita nel gruppo E che comprende anche Volley Forlì, Sab Group Rubicone, Riccione Volley, Bellaria Igea Marina, San Marino, Sabini Ancona, La Nef Re Salmone Ancona, Loreto, Paoloni Macerata, Real Bottega, Sir Umbria Business School, Montorio Volley e Asd T-Trade Group.

Intanto, a San Severino cresce l’attesa per l’amichevole di SuperLega fra la Cucine Lube Civitanova e la Valsa Group Modena del coach settempedano Alberto Giuliani, in programma sabato 21 settembre (ore 17.30) al palasport “Ciarapica”. Amichevole organizzata in memoria di Roberto Soverchia, grande appassionato di pallavolo e noto imprenditore di San Severino prematuramente scomparso lo scorso anno.