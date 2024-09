Il Serralta pronto all’esordio in Coppa Marche contro il Villa Strada

E’ tempo di esordio ufficiale per il Serralta che va in campo per il primo appuntamento da tre punti della nuova stagione.

Sarà la Coppa Marche a tenere a battesimo la squadra gialloblù neopromossa in Seconda Categoria che aprirà le danze in casa ospitando il Villa Strada nel secondo turno del torneo (prima sfida terminata 0-0 fra il Villa Strada e la Cingolana, mentre l’ultima giornata del girone vedrà il Serralta in trasferta a Cingoli ad ottobre). Appuntamento per venerdì 13 settembre, ore 21, al campo sportivo “Leonori”.

Termina, dunque, il periodo di preparazione del Serralta che dopo essersi testato in alcune amichevoli, le ultime due in una settimana e che hanno dato positivi riscontri sia a livello di gioco, di singoli e di condizione atletica apparsa a buon punto, si presenta ufficialmente davanti ai propri sostenitori in una sfida che dovrà condurre il gruppo verso il debutto in campionato ormai alle porte. Ci sarà curiosità per vedere a che punto è il lavoro svolto dallo staff tecnico soprattutto nel plasmare la squadra e per vedere i nuovi arrivi fra i quali bisogna menzionare Filippo Orlandani (classe 2003) e Michele Falconi (classe ’99). Il primo, che ha già svolto gran parte della preparazione e che arriva dal Pioraco, vanta trascorsi nella Settempeda sia nella Juniores che in prima squadra, e rappresenta un ottimo rinforzo di qualità e quantità per il centrocampo e potrà senz’altro alzare il livello tecnico del gruppo; il secondo, invece, è l’ultimo rinforzo in ordine di tempo visto che è arrivato da pochi giorni dopo aver lasciato il Caldarola, dove ha militato a lungo, e sarà in grado di rinforzare notevolmente la squadra gialloblù portando esperienza e qualità sulla fascia garantendo un apporto importante di esperienza e qualità.

Per il campionato di Seconda, invece, si andrà in campo nel prossimo fine settimana. C’è attesa per l’uscita dei calendari e quindi per conoscere il nome del primo avversario per il Serralta. Nel frattempo è stato composto il girone, che è quello F, in cui le rivali dei settempedani saranno: Caldarola, Camerino Castelraimondo, Cingolana, Esanatoglia, Fabiani Matelica, Lorese, Pioraco, Palombese, Pievebovigliana, Ripe San Ginesio, Sarnano, Sefrense, Treiese, Villa Strada, Vis Gualdo.

Roberto Pellegrino