Le famiglie Cirichelli e Ticà e in particolare il consorte Sandro Cirichelli, nel ringraziare di cuore per la nutrita presenza i concittadini che ne hanno condiviso il dolore in occasione della prematura e repentina scomparsa della 71enne Franca Ticà risalente al 21 agosto scorso, esprimono sentimenti di sincera gratitudine a quanti hanno donato un’offerta devoluta alla locale Croce rossa, dimostrando un’ulteriore, spiccata sensibilità.

L. M.