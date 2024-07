Morto il frate cappuccino Domenico Marinozzi: fu missionario e vescovo in Etiopia

Venerdì pomeriggio, presso l’infermeria dei frati minori Cappuccini a Macerata, all’età di 98 anni ha concluso il suo pellegrinaggio terreno monsignor Domenico Marinozzi, originario di San Severino.

“Siamo grati al Signore per questo servo buono e fedele, saggio e generoso, che nella sua lunga vita mai si è risparmiato nel donarsi agli altri – ricordano i suoi confratelli -. Dopo essersi dedicato all’insegnamento, fra Domenico partì per l’Etiopia nella primavera del 1968 e grazie al suo impegno si arriverà a costituire il Vicariato apostolico di Soddo-Hosanna di cui sarà nominato vescovo nel 1982.

Stimato e amato da tutti per il suo zelo apostolico impareggiabile e la sua grande paternità a favore di tutto il popolo etiope, mons. Marinozzi è oggi ricordato in Etiopia come il grande apostolo di Soddo e Hosanna.

Tra le sue opere più gradi non possiamo che ricordare l’ospedale nel villaggio di Dubbo dove è in funzione un reparto di maternità, accanto al quale sono stati attivati un dispensario ed una clinica per la salute materno infantile.

Rientrato in Italia, ha trascorso diversi anni presso il convento dei frati Cappuccini di Loreto dove, grazie al suo ruolo di confessore, ha lasciato un ricordo indelebile”.

I funerali si svolgeranno lunedì 22 luglio alle ore 10 nel santuario della Santa Casa di Loreto e nei prossimi giorni si celebreranno messe in tutti e due i Vicariati apostolici etiopi di Soddo e Hosanna con la partecipazione dei presbiteri, religiosi e religiose e di tutti i fedeli dei Vicariati.