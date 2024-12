Basket, la Climacalor vince anche ad Ascoli (61-78) e resta terza in classifica

La Climacalor San Severino non sente il clima natalizio e non fa regali. Al posto del vestito di Babbo Natale il quintetto di Samuele Campetella preferisce indossare ancora quello del… pirata, collezionando il secondo successo di fila lontano dalle mura amiche. Alla fine ad Ascoli ci scappa una vittoria comoda, per 78-61, nonostante le perduranti assenze per squalifica di Della Rocca e Severini e di Strappaveccia, infortunato. «È stata una gara sempre in controllo da parte nostra – analizza il diesse biancorosso Gabriel Cingolani -. Le difficoltà maggiori le abbiamo avute a rimbalzo, soprattutto sotto il nostro canestro, ma dal terzo quarto l’attenzione difensiva è migliorata e Potenza ha preso possesso delle plance. Anche la velocità di Santini è stata limitata, cosicché il vantaggio in doppia cifra non è mai risultato in discussione».

A livello di singoli ha giganteggiato ancora una volta Alessio Sorci, tenuto quasi sempre sul parquet da coach Campetella, ripagato dall’esperienza del senatore nelle fasi cruciali e dai suoi 21 punti di bottino personale, a cui si sommano le 23 lunghezze del top scorer Samuele Vissani. «Su tutti stavolta però indicherei come Mvp Riccardo Tiranti – conclude Cingolani -, di nuovo in doppia cifra di bottino personale con i 19 punti di Ascoli al termine di una prova che testimonia il suo buon momento di forma. Ora però archiviamo la doppia trasferta di Macerata ed Ascoli e prepariamoci al derbissimo col Basket Tolentino, vittorioso nell’ultimo turno a spese della Vigor Matelica, che ospiteremo al palas Ciarapica venerdì prossimo, con palla a due alle 21.45. Ci aspettiamo un palazzetto stracolmo…». Anche perché il confronto manca da tante stagioni.

ASCOLI BASKET – CLIMACALOR SAN SEVERINO 61-78

ASCOLI BASKET: Santini 16, Falcioni 10, Marilungo n.e., Troiani 8, Amadio n.e., Bernabeo 2, Elling 2, Panfini 4, Celani n.e., Carazza, Iannotti 19, Ercolani. All. Pasquali

CLIMACALOR: Magnatti 2, Bottacchiari, Cruciani 2, Potenza 7, Uncini, Corvatta 4, Tiranti 19, Pettinari n.e., Vissani 23, Sorci 21, Cantani n.e. All. Campetella

Parziali: 12-20, 24-24, 12-14, 13-20; progressivi: 12-20, 36-44, 48-58, 61-78; uscito per 5 falli Panfini (Ascoli Basket).

Luca Muscolini