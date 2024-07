Mercoledì 24 luglio (ore 19) si riunisce di nuovo il Consiglio comunale

Il Consiglio comunale torna a riunirsi mercoledì 24 luglio, a partire dalle ore 19. All’ordine del giorno della seduta che si terrà a Palazzo dei Governatori, dopo le comunicazioni del sindaco Rosa Piermattei, figurano la verifica degli equilibri di bilancio e la variazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2024-2025, l’approvazione del regolamento comunale per l’applicazione dello statuto dei diritti del contribuente, l’approvazione dell’aggiornamento del programma triennale opere pubbliche 2024-2026 e dell’elenco annuale riferito al 2024, l’approvazione dell’aggiornamento del programma triennale degli acquisti di beni e servizi, la determinazione degli obiettivi della società controllata Assem Spa, l’approvazione della rettifica del nuovo regolamento per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, l’approvazione del regolamento per il servizio trasporto scolastico, la variazione del tracciato di una strada vicinale di uso pubblico Colmone – Bagno di Pitino con la permuta di alcune aree, la richiesta di acquisto di un immobile comunale su cui sorge un’ex cabina elettrica in rovina, l’approvazione della variante generale al piano di zonizzazione acustica comunale.

Il Consiglio sarà poi chiamato ad adottare una variante parziale al Piano regolatore generale e a votare la presa d’atto dell’ammissione ad alcuni finanziamenti destinati a soggetti pubblici per iniziative di partenariato speciale pubblico-privato per la valorizzazione del patrimonio storico – culturale, ambientale e sociale del territorio.