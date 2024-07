Sabato sera in piazza l’edizione 2024 del Gran Galà della moda

L’iniziativa, promossa dall’associazione Attività produttive e dalla Confartigianato Imprese Macerata, Ascoli Piceno e Fermo con il patrocinio del Comune di San Severino e dell’Assemblea legislativa delle Marche, è in programma per sabato 13 luglio, a partire dalle ore 21.30, ad ingresso libero.

La serata sarà presentata da Fabio Pinchi, direttamente da Domenica In, da Daniela Gurini e da Marco Moscatelli.

Tanti gli attesi ospiti per l’appuntamento prodotto da Fabbricaeventi.com tra i quali la cantautrice maceratese Camilla Ruffini.

Insieme al gruppo orafi di Confartigianato Imprese rappresentati da Eb Creazioni Orafi di Monte San Giusto e Giuseppe Verdenelli di Macerata, in passerella t

Ci saranno molti marchi 100% Made in Italy. Per l’abbigliamento Giovanna Nicolai di Civitanova Marche, Dive & Divini di Macerata, Serafini Silvia di Macerata, Marta Jane Alesiani di Force, Confezioni Trea di Treia, Dolcevita designer moda di Morrovalle, Mia Atelier di Porto San Giorgio, Manifattura Fermana di Massa Fermana, Alessandra C di Corridonia e Raipan di Macerata.

Per le calzature e gli accessori moda sfileranno le creazioni di Dolci Oberdan di Sant’Elpidio a Mare, Gio+ di Montecosaro, del Calzaturificio London di Monte San Giusto, di Pergolesi Pelletteria di Monte San Giusto, di Carlo Salvatelli di Montegranaro, di Paiman di Montappone, di Craia Marialuisa di Macerata e dell’Ottica Natalini di San Severino.

Modelle e modelli saranno seguiti dalla parrucchieria Stylen New di San Severino.

Per la prima volta la regia di Chiara Nadenich porterà sotto i riflettori anche le produzioni di Cbf Balducci, con una sfilata esclusiva di abiti e calzature da lavoro, e della P&P Loyal, azienda da poco acquisita dallo stesso gruppo, insieme alle creazioni di Alice Borioni, giovane stilista romana emergente che presenta la sua collezione “Alibi”.

Pronta anche la coreografia dell’edizione 2024 che conferma, ancora una volta grazie alla grandissima disponibilità della famiglia Ciriaci, la scelta di sfruttare l’incantevole cornice di Palazzo Gentili, dimora storica del ‘500, per l’ingresso in piazza di abiti e produzioni.

Grazie alle sue sale dai soffitti affrescati, palazzo Gentili offre da sempre una scenografia romantica ed elegante per gli sposi che desiderano coronare il loro sogno con un matrimonio intimo e da favola.