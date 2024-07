Basket e solidarietà: sabato il “Jake Jam” nel ricordo di Giacomo Bonci

Sabato 13 luglio si svolge la manifestazione Jake Jam 2024.

E quest’anno apre i battenti con un’importante novità: dal 5 luglio 2024 ad organizzarla è una realtà giuridica vera e propria dal nome “Comitato Jake Jam”, nato in memoria di Giacomo Bonci.

“Il nostro obiettivo rimane lo stesso – spiegano i promotori -, quello di poter ricordare il nostro amico nella maniera più pura portando avanti quelle che erano le sue passioni e il suo carattere. Per questa ragione il Comitato Jake Jam non persegue fini di lucro ma si dedica ad un’attività interamente improntata alla beneficenza e al sostegno del prossimo e dei suoi bisogni.

Lo scopo che ci siamo prefissati di portare avanti è, in primis, quello del Memorial cercando di migliorarci di edizione in edizione, arrivando a realizzare nuove collaborazioni con quello che è l’associazionismo locale, promuovendo attività culturali, di formazione e di informazione”.

Il comitato è composto dalla presidente Catia Carminelli, dal vicepresidente Alessio Ballini, dalla tesoriera Daniela Bonci, dal segretario Dario Fattobene, i quali sono supportati da un gruppo di quindici persone che promette di crescere nel breve periodo.

BENEFICENZA

Quest’anno è stato deciso che la raccolta fondi risultante da tutte le attività che ruotano intorno al Memorial sarà devoluta all’associazione Onlus settempedana L’Anello della Vita che quest’anno compie 20 anni di impegno a sostegno di cure palliative, assistenza e ricerca in ambito oncologico in hospice, in ospedale e a domicilio.

PROGRAMMA MEMORIAL

Novità di quest’anno la collaborazione con “Il Cammino dei Forti” che ha creato il “Jake Jam in Cammino”, una passeggiata con partenza alle 8.30 dal Crossodromo di San Pacifico. E’ un’escursione a cura della guida AIGAE Irene, dell’Occhio nascosto dei Sibillini, su alcuni punti di interesse immersi nella natura (che fanno parte della prima tappa del Cammino dei Forti). Ci sarà pure lo psicologo Matteo Salvucci che proporrà attività di Montagnaterapia.

Per condividere la bella giornata passata insieme nel ricordo di Giacomo, merenda offerta dall’Associazione “Pranzo al sacco” e raccolta fondi per l’Anello della Vita.

Obbligatoria la prenotazione (David, 3339878420).

Poi alle ore 19 presso il campetto da basket del Tacchi Venturi, in viale Bigioli, si apriranno le attività con la presentazione dell’evento e il saluto delle autorità.

A seguire dalle ore 20 gara di tiro da tre con iscrizione libera e premi per i migliori atleti.

Quindi, alle ore 21, si entra nel cuore della serata con il “Jake Jam”: una partita di beneficenza dove gli amici di Jake si sfideranno a suon di canestri sulle note di Dj Malozz.

Infine, alle ore 22, concerto di “MI VERGOGNO”: lui è Daniele Gatto, che con il suo cantautorato, spesso urlautorato, scanzonato e diretto, semplice e mai banale, in forma acustica porterà il suo reportorio.

Dopodiché, alle ore 23, concerto della Prode Società Merende, band settempedana che suonerà la propria musica, “Pane Vino e Amicizia”.

Alle ore 24, a chiudere, Dj set con Dj Bonx.

Durante tutta la serata ci sarà un’area Food and Drink curata da “L’insolito ritrovo” e dai ragazzi del Bar Poi Bo dove poter fare aperitivo, cenare o rinfrescarsi con ottime birre alla spina e cocktail.

“Grazie al sostegno delle attività commerciali locali – concludono gli organizzatori – siamo riusciti a creare una ricca lotteria di beneficenza, la cui vendita dei biglietti e l’estrazione finale si svolgeranno durante la serata”.

Infoline: Alessio 3483188608, Dario 3338358020.