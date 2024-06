La Settempeda rinforza la difesa con Erik Piccinini

Continua a lavorare sul reparto arretrato la Settempeda dove inserisce un altro importante tassello. Si tratta di Erik Piccinini. Il difensore cingolano torna così a giocare in Promozione, torneo già conosciuto nel 2015 con il Chiesanuova, esordio da fuoriquota dopo gli inizi con la juniores regionale, e nel 2018 con il Camerino.

In totale Piccinini in questo campionato ha messo insieme una sessantina di presenze con qualche gol. In seguito c’è stata la militanza in Prima Categoria. Con la maglia dello Staffolo, squadra con la quale ha vissuto quattro stagioni e dove ha fatto molto bene tanto da diventarne capitano e uno dei giocatori più importanti, e con quella del Castelbellino (27 presenze lo scorso anno). Adesso come detto Erik riscopre la categoria superiore anche grazie a mister Ciattaglia, suo compaesano e grande estimatore, che lo ha voluto con sé a San Severino dandogli così una chance importante. Il classe 98’ è un difensore rapido, bravo nell’anticipo, nel gioco aereo e che sa anche appoggiare l’azione.

Piccinini ha saputo imporsi come terzino destro, considerato come uno dei migliori del girone B di Prima Categoria, ma è anche capace di ricoprire altri ruoli della difesa, come centrale sia a quattro che a tre, duttilità tattica che tornerà sicuramente molto utile alla squadra biancorossa.

A proposito di questo Erik si presenta così: “E’ difficile descrivermi come caratteristiche anche perché parlare di se stessi non è mai facile, però posso dire che ci sta di definirmi come jolly di difesa e che sono un giocatore che ama il lavoro ed è disposto al sacrificio in campo”.

Benvenuto alla Settempeda. La scelta come è arrivata?

“Direi che la scelta è stata immediata nel senso che fin dall’inizio la priorità per me è stata sempre e solo la Settempeda, società blasonata e dal grande seguito a cui per questi motivi è semplice dire di sì. Di conseguenza non ho avuto dubbi a venire e la decisione è stata rapida praticamente sia da quando ho ricevuto la chiamata del mister, che conosco bene, sia da quando ho parlato con i dirigenti. Ho avuto una bella impressione ed ho visto persone tranquille, alla mano e pronte a mettersi a disposizione verso i giocatori”.

In Promozione la Settempeda parte da matricola…

“Sarà dura. Girone tosto, avremo contro tante squadre attrezzate e che conoscono già bene la categoria. Sono convinto però che avremo una squadra competitiva e che potrà dire la sua. Da parte mia darò tutto, prometto massimo impegno per squadra e compagni anche perché voglio ripagare la fiducia di tutti”.

Roberto Pellegrino