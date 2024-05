Carolina Vicentini sul palco di “Area Zelig” con lo spettacolo “Mi follia… tu sonrisa”

Giovedì 30 maggio (ore 20.45) Carolina Vicentini sarà protagonista dell’Area Zelig a Milano: quaranta minuti di spettacolo tutti suoi, di fronte al pubblico dello storico palcoscenico del cabaret in cui sono cresciuti comici del calibro di Ale e Franz, Teresa Mannino, Ficarra e Picone, Geppi Cucciari, Checco Zalone.

Lei, argentina di Cordoba, giunta in Italia quando aveva vent’anni, è uno dei due vincitori di “Zelig Open Mic in tour”. L’altro si chiama Max Samaritani, e pure lui farà il suo spettacolo nella stessa serata.

Carolina – oggi sposata con Pietro Pavoni e mamma di tre figli – proporrà un monologo molto divertente dal titolo “Mi follia… tu sonrisa”, in cui racconta, con il sorriso e l’immancabile autoironia, la sua vita da emigrata in Italia, lo smarrimento di fronte a usanze per lei incomprensibili (come, ad esempio, la cura dell’automobile), ma anche le difficoltà dell’essere moglie argentina di un marito italiano e appassionata di comicità con tre figli da crescere.

Lei, a chi le chiede… “Ma dove vai alla tua età?”, risponde – stavolta seriamente – con una bellissima frase: “Vado a fare ciò che mi piace per dare l’esempio ai figli che non è mai troppo tardi per inseguire un sogno”.

Dopo lo show di Milano, Carolina vorrebbe presentare il suo spettacolo anche a San Severino. E perché no, magari in un Feronia sold out!

Se lo merita davvero…