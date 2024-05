“Summer time”: ecco gli eventi in cartellone da giugno a settembre

L’Amministrazione comunale presenta il cartellone di “Summer time”, promosso in collaborazione con la Pro loco e le associazioni settempedane.

Da giugno a settembre tanti appuntamenti: dalla rievocazione storica del Palio dei castelli alla fiera del Patrono, dai concerti alla rassegna dedicata allo Street Food, fino alla serata pensata per premiare gli sportivi locali, passando per i mercatini di antiquariato, hobbistica ed artigianato in piazza. E poi sfilate di moda, serate a teatro, eventi di solidarietà, escursioni e manifestazioni per grandi e piccoli, senza dimenticare la nuova edizione del San Severino Blues e la rassegna dedicata al circo contemporaneo e firmata dallo Stabile di innovazione circense.

Il programma

Giugno

Da sabato 1 giugno a domenica 16 giugno rievocazione storica del Palio dei castelli.

Sabato 1 giugno, alle ore 21 al Feronia (ingresso gratuito), spettacolo di fine anno dell’Uteam.

Domenica 2 giugno, dalle ore 8 alle 23 in piazza e per le vie del centro, tradizionale Fiera del patrono.

Nelle serate del 14, 21 e 28 rassegna “Dialetto a Granali” nella piazzetta della frazione con ingresso libero (ore 21).

Sabato 22 giugno concerto “Pezza Band 883” in piazza ad ingresso gratuito.

Da giovedì 27 a domenica 30 giugno, tutti i giorni a partire dalle ore 19, Street food in piazza don Minzoni e nel piazzale Grandinetti.

Sabato 29 giugno cerimonia di premiazione dedicata a “Le stelle dello sport settempedano”, in piazza, dalle ore 21.30.

Domenica 30 giugno, dalle ore 9 e per tutta la giornata, mercatino di antiquariato, hobbistica e artigianato “Una piazza d’altri tempi”.

Luglio

Nelle serate di giovedì 4, giovedì 11, mercoledì 17 e mercoledì 24 luglio “Una piazza da cinema”: film all’aperto (in piazza) a cura del Cinema San Paolo (ore 21.30, ingresso libero)

Sabato 6 kermesse “Amici Show” in piazza, dalle ore 21.30 (ingresso gratuito).

Domenica 7 concerto “Nyco, Network Youth Choir Orchestra”, sempre in piazza.

Sabato 13 si terrà la nuova edizione del “Gran galà della moda”.

Lunedì 29 il Parco archeologico di Septempeda, presso le antiche Terme romane, ospita “La congiura di Catilina”, dalle ore 21.30 (ingresso gratuito).

“San Severino Blues Marche Festival” con 4 quattro date in cartellone: giovedì 18 luglio “Bob Malone & The Malonettes” nel piazzale degli Smeducci al Castello con la “Bluetime Blues Band”; venerdì 19 luglio, sempre nel piazzale degli Smeducci, “Treves Blues Band” e, in apertura di “Marche Blues Connection”, con Frank Ricci. Stessa location sabato 20 luglio con “Selwyn Birchwoo”, in apertura “Marche Blues Connection” con “Flamingo”. Infine domenica 21 luglio sul palco “The Cinelli Brothers”, sempre nel piazzale degli Smeducci al Castello (ore 21.30) e che sarà aperto da una nuova data di “Marche Blues Connection” con ospiti i “The Rootworkers”. Le serate del festival saranno a pagamento.

Agosto

Giovedì 1 e giovedì 8 “Una piazza da cinema” con altri film in visione sotto le stelle.

Venerdì 2 Castello al monte accoglierà il concerto di Mafalda Minnozzi “Cantautori dell’infinito. Note che uniscono mondi, cuori che cantano storie”.

Sabato 3 serata musicale “Top80” in piazza (ingresso gratuito).

Venerdì 9 rassegna dialettale “Maska Marche” al Feronia dalle ore 21.

Sabato 10 concerto in piazza dell’orchestra di fiati “Insieme per gli altri” con ingresso gratuito (ore 21.15).

Settembre

Domenica 8 torna “Una piazza da bimbi”, questa volta con Geronimo Stilton e Tea Stilton a partire dalle ore 16 con ingresso libero.

Sabato 14 solidarietà in campo con la Partita del cuore, alle ore 21, allo stadio comunale “Gualtiero Soverchia”.

Domenica 15 “Festa dello Sport” allo stadio comunale (dalle ore 9)

Domenica 22 nuova edizione di “Borghi aperti” alla scoperta dei cortili nascosti con visite guidate e degustazioni dal pomeriggio.

Domenica 22 “Transubike”, terza edizione della manifestazione ciclistica sulle colline settempedane con partenza da piazza alle ore 8.30.

Domenica 29, dalle ore 15, “Pompieropoli” in piazza.

Il cartellone degli eventi si chiuderà con la rassegna di circo contemporaneo “El Grito”, promossa dal Sic, in programma da giovedì 19 a sabato 28 settembre nell’ex area circhi al rione Settempeda.