Settempeda, passaggio di consegne fra bomber argentini: via Roldan, ecco Perez

Proseguono le manovre di mercato in casa Settempeda con la società che continua a muoversi per il reparto offensivo che cambia ancora fisionomia e vede un passaggio di consegne tra argentini. Matias Roldan ha salutato e da qualche giorno è alla Folgore Castelraimondo: all’attaccante va un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della stagione. Tomas Perez invece è il nuovo acquisto della Settempeda. Per l’attaccante classe ’95 si tratta di un ritorno nelle Marche e in particolare nella nostra provincia visto che in passato ha vestito con ottimi risultati le maglie di Civitanovese e Maceratese; ultimamente invece ha avuto modo di fare esperienze in Puglia (avventura conclusa con un bel bottino di reti, 19) e più di recente in Lombardia dove però è rimasto poche settimane per poi svincolarsi. Il fatto che Perez fosse libero rappresentava una bella opportunità da cogliere e la Settempeda non se l’è lasciata sfuggire e la dirigenza, in primis il ds Enzo Vissani che conosce bene il giocatore sudamericano, è stata abile a muoversi in fretta trovando l’accordo definitivo. Con il tesseramento formalizzato, il forte attaccante argentino sarà utilizzabile da subito. Trequartista o seconda punta, Perez è dotato di tecnica, velocità e fantasia. Insomma, un elemento importante e di indubbio valore che garantirà qualità innalzando il potenziale offensivo e la forza complessiva del gruppo biancorosso. Non solo “mercato” comunque per la Settempeda perché c’è il calcio giocato a tenere banco: settimana questa piena di impegni che propone la Coppa Italia, trasferta a Trodica per il ritorno degli ottavi (mercoledì 30 ottobre calcio di inizio ore 14.30), sfida che deciderà il passaggio del turno e naturalmente il campionato con il nono turno (sabato 2 novembre) con un’altra trasferta sul campo della Palmense.

Roberto Pellegrino