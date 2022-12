Va alla pausa nel modo migliore il Serralta grazie alla bella vittoria ottenuta al campo sportivo Leonori sulla Lorese. Andava alla ricerca del riscatto la squadra gialloblù dopo la serie di sconfitte e al quinto tentativo ha fatto centro con il 2-1 in rimonta sulla rivale di serata. Messo alle spalle, dunque, il mese complicato con una prestazione ottima culminata in un secondo tempo praticamente perfetto per atteggiamento e gioco. Il Serralta, trascinato dalle giocate di Vissani Tommaso e di capitan Lambertucci oltre che dai gol di Valenti e Cappellacci, ha saputo capovolgere il risultato che all’intervallo la vedeva sotto di una rete, ma nella ripresa è cambiato tutto sia per voglia e coraggio mostrate dal gruppo sia per le scelte azzeccate di mister Palazzi che ha deciso di variare uomini e modulo trovando risposte adeguate sotto tutti i punti di vista. Con i tre punti presi i gialloblù raggiungono al quarto posto proprio la Lorese in attesa degli altri risultati, ma è certo che la posizione play off viene consolidata in attesa di tornare in campo nel nuovo anno per ripartire con nuovo slancio e con obiettivi importanti. Ora arriva lo stop per le festività con il campionato che ripartirà il 7 gennaio con i settempedani in trasferta sul campo della Veregrense.

La cronaca

Campionato che chiude i battenti con l’undicesimo ed ultimo turno del 2022 che per il Serralta presenta la sfida casalinga con la Lorese, buona formazione che è davanti di tre lunghezze. C’è una duplice occasione per i locali: agguantare i rivali di serata e, soprattutto, tornare alla vittoria dopo quattro ko. L’avvio di partita non sembra però dei migliori per i gialloblù che appaiono un po’ contratti e così gli ospiti ne approfittano. Al minuto 11 c’è una mischia in area che vede Doga concludere a lato, poi al 16’ ecco il vantaggio della Lorese con Passarini che affonda a destra con cross insidioso che Cingolani smanaccia con palla giocabile per Carducci che non sbaglia. La rete subita sembra svegliare il Serralta che al 17’ entra in gara. Punizione di Pelagalli con tiro finale di Tommaso Vissani che finisce alto. Al 23’ lo stesso Vissani sfonda a destra per crossare teso in mezzo dove Moretti manca l’impatto con il pallone. Azione simile al 29’ quando un bello scambio fra Bambozzi e Pelagalli porta quest’ultimo al cross rasoterra che attraversa l’area senza che nessuno riesca a trovare la deviazione vincente malgrado ben tre tentativi. Al ritorno in campo c’è un Serralta diverso e non solo nell’atteggiamento ma anche in qualche uomo (dentro Panzarani e Cappellacci) e nel vestito tattico (difesa a tre e più spinta in avanti). Dopo un quarto d’ora si vedono i frutti. Valenti parte sulla destra e crossa per Bambozzi che mette però fuori. Al 23’ il Serralta pareggia. Angolo eseguito da Bambozzi con Valenti che svetta e di testa mette dentro. Un minuto dopo Rapaccioni manca la scivolata vincente su passaggio dell’incontenibile Vissani. Al 32’ il sorpasso gialloblù è cosa fatta e con merito. Vissani va via di potenza e velocità ad un paio di difensori e poi dal vertice dell’area tira in diagonale verso il palo lontano con Tunc che devia in tuffo e sulla palla vagante il più pronto è Cappellacci bravo a ribadire in rete. Finale di match di gestione e controllo per un Serralta deciso, compatto e organizzato che non concede nulla. Anzi l’occasione migliore è dei locali con la ripartenza sulla destra di Fabrizi che serve in mezzo Vissani che di testa non trova lo specchio deviando sul fondo. Il lungo recupero (ben 7’) non porta nulla di rilevante e così si arriva alla fine con il bel successo del Serralta.

Il tabellino

SERRALTA-LORESE 2-1

Reti: 16’ Carducci, 68’ Valenti, 77’ Cappellacci

Formazioni

SERRALTA: Cingolani, Paciaroni, Rapaccioni, Lambertucci, Elisei, Vissani Enrico (46’ Panzarani), Moretti (78’ Baruni Roland), Bambozzi, Vissani Tommaso, Pelagalli (46’ Cappellacci), Valenti (81’ Fabrizi). A disp. Baruni Qazim, Magnapane, Pinkowski, Cambriani. All. Palazzi

LORESE: Tunc, Piccinini, Sargoni, Ciurlanti, Aquino, Staffolani, Passarini, Carducci, Carradori, Zerlenga, Doga Davide. A disp. Morichetti, Quintili, Marchesini, Doga Alessio, Sabani, Berozzi. All. Verdicchio

Roberto Pellegrino