Pubblico da sold out e tanti applausi per il secondo concerto, organizzato dai Teatri di Sanseverino, con i talentuosi maestri della Form, l’Orchestra Filarmonica Marchigiana, nel cortile del palazzo vescovile che, al termine dell’esecuzione musicale, ha aperto le porte del Marec, il Museo dell’arte recuperata, preziosa esposizione con le opere salvate dalle scosse di terremoto del 2016 nelle chiese dell’Arcidiocesi di Camerino – San Severino.

La serata ha visto sul palco Massimo Mazzoni, al sassofono, e Christian Riganelli, alla fisarmonica. Due virtuosi di grande esperienza e caratura internazionale, entrambi insegnanti di Conservatorio e concertisti di fama, sia in Italia che all’esterno, oltreché professionisti molto seguiti sia come solisti che come componenti in varie formazioni.

I saluti d’apertura sono stati portati dal sindaco Rosa Piermattei e dall’arcivescovo Francesco Massara.

Il direttore artistico dei Teatri di Sanseverino, invece, ha introdotto il concerto spiegando il senso dei due eventi firmati dalla Form che hanno voluto creare un’occasione di incontro per e con la comunità settempedana, ma che al tempo stesso hanno voluto unire il passato al futuro attraverso il presente.

Alla fine del concerto visita gratuita al Marec.