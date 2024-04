Morto Domenico Ticà in un incidente con la moto: il ricordo dello “Spi Cgil”

Incidente mortale a Treia alle 11.30 in contrada Santissimo Crocifisso. A causa di uno scontro fra un’auto e una moto ha perso la vita il conducente della moto: Domenico Ticà, 70 anni, sindacalista della Cgil, attuale componente della segreteria provinciale dello Spi (Sindacato pensionati italiani).

L’uomo, residente a Montecassiano, era molto legato e conosciuto a San Severino.

Ferite le due donne a bordo della macchina, la moglie e la mamma del sindaco di Treia, Franco Capponi.

La mamma del primo cittadino è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale di Torrette, la moglie al pronto soccorso di Macerata.

Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco di Macerata e i carabinieri.

Ecco il ricordo dello Spi – Cgil

Domenico Ticà ha svolto nella sua pluridecennale militanza sindacale diversi incarichi all’interno della Cgil prima nella categoria del commercio (Filcams) ma è soprattutto nella categoria dei tessili e calzaturieri (prima Filtea e poi Filctem Cgil) che ha trascorso gran parte della sua carriera arrivando a dirigere la Categoria nel ruolo di coordinatore regionale e contribuendo a renderla la Categoria più numerosa della nostra provincia negli anni della crescita del distretto calzaturiero.

Nel corso della sua attività sindacale si è sempre distinto per la capacità di composizione dei problemi complessi, per lo sguardo sempre rivolto alle sfide del futuro e soprattutto per la passione con la quale si impegnava per la causa dei lavoratori, che gli hanno ovunque riconosciuto grande competenza e professionalità.

Dopo il pensionamento e qualche anno lontano da impegni sindacali nel 2023 è stato eletto nella segreteria provinciale dello Spi (Sindacato pensionati Cgil), all’interno della quale si occupava principalmente di welfare e contrattazione sociale: ruolo che ha da subito ricoperto con entusiasmo e tenacia, nella profonda convinzione di dover lavorare per migliorare la condizione di vita di coloro che hanno bisogno.

Era attualmente anche presidente del Comitato Civ dell’Inps di Macerata.

Domenico è stato un sindacalista apprezzato da tutti, generoso e disponibile al confronto ma determinato nell’affermare la correttezza delle proprie idee, una persona dalla grande passione politica guidato dalla radicata volontà di rendere il mondo un posto più giusto e meno diseguale.

Lascerà un vuoto difficile da colmare. Tutto lo Spi e la Cgil di Macerata si stringono intorno alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento di immenso dolore.