Le colonne sonore del cinema chiudono la rassegna… “Sonore lezioni”

Si è conclusa l’ultima edizione di “Sonore lezioni”, la serie di incontri incentrati sulla musica organizzata da Maurizio Moscatelli, musicista e professore di musica. Dopo il primo incontro incentrato sull’opera lirica (con gli interventi di Alberto Pellegrino, Gabriele Cesaretti e del tenore Mauro Mandozzi) ed il secondo sul Jazz (con la partecipazione di Marco Airaghi, David Padella ed Ernesto Vissani), il terzo ed ultimo incontro, tenutosi domenica 14 aprile, è stato dedicato alle colonne sonore nel cinema.

Hanno partecipato Maurizio Moscatelli, il giornalista pubblicista Silvio Gobbi (curatore della rubrica “Cabina di proiezione” sul Settempedano) e la banda del corpo filarmonico Adriani, la quale ha intrattenuto il pubblico suonando i pezzi di famose colonne sonore, come il tema de La vita è bella e le musiche di Ennio Morricone.

Gli interventi di Moscatelli e Gobbi hanno raccontato al pubblico l’importanza delle colonne sonore nel cinema, evidenziando, attraverso molti esempi, il grande studio presente dietro la realizzazione di qualsiasi colonna sonora: ogni film che si rispetti prevede un accurato lavoro di scelta delle musiche, un’attenta realizzazione delle giuste tonalità da inserire al suo interno. Spaziando dai capolavori del cinema e delle serie TV, come Il buono, il brutto, il cattivo, C’era una volta in America, La leggenda del pianista sull’oceano, Twin Peaks, gli inteventi hanno mostrato, in maniera curiosa e accattivante, quanta forza possa dare la musica alle immagini, quanto la musica sia non semplicemente accessoria, ma strettamente necessaria al cinema.

Alla fine dell’incontro, è intervenuto l’assessore e vicesindaco Vanna Bianconi, ringraziando i presenti e congratulandosi per l’ottima riuscita di questa seconda edizione di “Sonore lezioni”. Si conclude così, tra le note di Morricone, Hans Zimmer, Strauss, e le immagini della storia del cinema, questo ciclo di lezioni… in attesa della prossima rassegna!