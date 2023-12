E’ stata inaugurata venerdì 8 dicembre, e resterà aperta fino al 28 dicembre, la mostra “Art Exhibition” dedicata alle opere di Maria Ersilia Valentini e della figlia Giulia Piangatelli. Due generazioni a confronto, ma anche due modi diversi di interpretare la pittura.

Maria Ersilia Valentini, insegnante, laureata in Sociologia ed esperta di scenografia (grazie agli studi presso l’Accademia di Belle Arti di Macerata), ha al suo attivo numerose “personali” e “collettive”. Nelle ultime mostre ha proposto una sintesi delle sue due principali forme espressive: il paesaggio e le figure femminili, realizzate con tecniche oramai consolidate negli anni (colori acrilici, acquerelli e inchiostri pigmentati), suggerendo una lettura univoca.

Giulia Piangatelli, invece, laureata in Scienze pedagogiche ed esperta di fumetti, vive e lavora a Roma. La sua attività pittorica è iniziata da alcuni anni ed è rivolta a una ricerca stilistica in cui prevalgono figure e volti femminili di grande impatto visivo, arcaiche e al tempo stesso contemporanee. Le tecniche utilizzate sono gli inchiostri pigmentati, le matite acquerellabili e gli acrilici. Di recente ha allestito una personale a Roma ricevendo ottimi consensi.

Luca Sturolo, architetto e pittore, ha definito le immagini femminili dipinte da Giulia “Dee e Danzatrici”: “Donne ieratiche, dall’aria quieta e compassata, apparentemente imperturbabili – si legge nella sua interpretazione -, ma che potrebbero scatenare le furie infernali a chi osasse avvicinarle senza il necessario riguardo; o meglio, senza provare il necessario sentimento del sacro, indispensabile per incontrarsi con qualsiasi presenza (…). Si tratta di un sapiente dosaggio di toni caldi e freddi. Spesso il fondo di foglia d’oro riporta all’idea di divinità irraggiungibile propria del mondo bizantino, ma i volti possono ricordare maschere oceaniche o africane in cui irrompe la solenne ieraticità delle teste di Ife… (…). A tratti l’ombra dell’opera di Matisse pare riaffiorare e connettersi a queste figure dove i motivi ornamentali non sono solo necessaria decorazione, ma anche e soprattutto segni che riconducono a un’idea di armonia universale. C’è quindi una memoria del Moderno in queste figure…”.

Di Maria Ersilia Valentini, invece, è il professor Guido Garufi, poeta e scrittore maceratese, a tracciarne la “poetica”: “Roland Barthes ha affermato che l’immagine è già un racconto (…), la base solida della Valentini manifesta tutta la sua autentica validità espressiva nel suo essere un continuum fedele a se stesso. Mircea Eliade ha parlato di una ‘dilatazione simbolica’ nella pratica artistica. La dilatazione girerebbe intorno a questa triade: corpo-casa-cosmo. Valentini la raffigura pienamente. Si noti nelle opere antiche-cadette l’insistenza del paesaggio-casa. Ma qui la nostra Maria Ersilia introduce anzitutto citazioni non casuali: la neve perenne, il suo bianco e implicito ‘silenzio’, tale da abbattere e, si direbbe, metabolizzare il ‘frastuono’… Qui il piccolo paese è anima. L’anima è leggera, volatile, tanto quanto l’azzurro di Osvaldo Licini che indirettamente vi leggo. Questa levitas che sostiene il discorso ‘poetico’ di Maria Ersilia Valentini si accomuna, e non poco, alle azzurrità di Chagall e alla condensazione sul ‘paesaggio’, in particolare quello della serie ‘bianca’ di Maurice Utrillo”.

L’esposizione sarà visitabile dal giovedì alla domenica dalle ore 16.30 alle 19.30. Per info ci si può rivolgere al numero di telefono 3293981869.