Brutto ko casalingo, il secondo consecutivo al “Soverchia”, per la Settempeda che cede al CSKA e permette agli ospiti di trovare la prima gioia in stagione. Dopo la buona prova di Cascinare ci si attendeva continuità di prestazione e di atteggiamento da parte dei biancorossi che, invece, sono ricaduti in un’altra prova non positiva mostrando i difetti che sono sempre emersi in ogni impegno in casa (un solo punto in tre partite e zero reti), ovvero giro palla lento, manovra prevedibile, movimenti poco efficaci e poca incisività in attacco. Tutto ciò ha favorito un CSKA organizzato, attento e compatto che in difesa ha concesso poco e ha saputo resistere al meglio all’inferiorità numerica durata per più di un’ora (espulso Martinelli dopo 22’ dal via). Classifica che per la Settempeda resta corta e dunque con distacchi recuperabili, ma certo non può soddisfare una squadra che ha valori e potenzialità diverse e che ora deve cambiare marcia per iniziare un cammino diverso. Prossimo appuntamento a Tolentino sul campo dell’Elfa (ore 14.30).

La cronaca

La Settempeda torna al “Soverchia” dove cerca il primo acuto del torneo fra le mura amiche e l’avversario di turno, il CSKA, fa pensare che sia un obiettivo possibile visto che i biancoverdi di Corridonia non sono ancora riusciti a vincere e stazionano a fondo classifica. Ospiti in campo con un atteggiamento che appare prudente fin dal via con due linee a quattro molto strette e il solo Amaolo in avanti. Locali che confermano il 4-3-3 del turno precedente dove le novità sono Bucarelli in difesa (Forresi squalificato) e Panicari in attacco (out Verdolini per problemi fisici). Avvio che mostra un certo equilibrio rotto al minuto 7 dalla Settempeda con una bella azione che vede Panicari controllare buon pallone e servire poi Ulissi che calcia di prima intenzione con il destro facile preda di Serrani. Al 12’ il punteggio cambia: primo angolo del match battuto dal CSKA con pallone che arriva in area dove il terzino sinistro Lambertucci gira in acrobazia colpendo con l’esterno. Palla che si appoggia sulla faccia interna del palo e da qui in rete. Al 22’ episodio importante che potrebbe dare la svolta all’incontro: martinelli entra in scivolata da dietro su Capenti all’altezza della trequarti con l’arbitro che, senza esitazioni, estrae il rosso diretto per il centrale ospite. Moschetta scala in difesa al fianco di Moriconi (4-4-1). Al 25’ arriva il primo corner per i biancorossi sullo sviluppo del quale Panicari batte al volo dal limite con palla sulla traversa. Alla mezzora capenti affonda in area dove va giù per la scivolata di un avversario. Sembra poter esseci gli estremi per il rigore ma l’arbitro fa giocare. Tre minuti dopo è Ulissi a provarci dalla distanza con Serrani che respinge in tuffo. L’ultimo episodio del primo tempo è quello del minuto 41 quando Ulissi è ben servito in area e si trova davanti alla porta pronto a colpire dopo un controllo volante, ma è pronto Serrani ad impedirgli il tiro a colpo sicuro uscendogli fra i piedi. I primi attimi della ripresa mostrano una Settempeda che prova ad alzare i ritmi, ma è solo apparenza perché presto si torna a vedere una squadra di casa poco lucida, poco paziente e senza idee chiare. Le occasioni latitano e, anzi, quella pericolosa è del CSKA con tiro di Amaolo in diagonale che esce di poco. Ruggeri ci prova con i cambi, ma le risposte non sono delle migliori e restano le difficoltà di trovare spazi e di calciare a rete. Si va verso la fine e al 40’ ci prova Lleshi con un sinistro dal limite che vede Serrani allungarsi per bloccare la sfera. Un minuto dopo ottimo lavoro di Capenti sul fono destro da dove mette un bel pallone in mezzo all’area dove Silla può colpire indisturbato ma lo fa male mettendo alto. Il recupero (6’) vede la Settempeda tentare il tutto per tutto con lanci lunghi e mischie in area e proprio sull’ultima azione per poco non arriva il pareggio: punizione buttata in mezzo e rasoterra di Quadrini che vede Serrani distendersi in tuffo per deviare con la punta delle dita sul fondo. Non c’è nemmeno il tempo di andare alla bandierina che la gara termina con il CSKA che festeggia giustamente l’impresa.

IL TABELLINO

SETTEMPEDA-CSKA 0-1

MARCATORI: pt 12’ Lambertucci

SETTEMPEDA: Caracci, Mariani (28’ st Granili), Kheder (20’ st Lleshi), Broglia, Campilia, Bucarelli, Quadrini, Silla, Ulissi, Capenti, Panicari. A disp. Palazzetti, Latini, Codoni, Minnucci, Orlandani, Tabarretti, Grenga. All. Ruggeri

CSKA CORRIDONIA: Serrani, Paolucci, Lambertucci, Moriconi, Moschetta, Martinelli, Compagnucci, Fioravanti(45’st Gaetani), Amaolo(38’st Salvucci), Canuti(1’st Giuli), Pepa(47’st Cervigni). A disp. Giannini, Waseem, Luciani, Scocco, Prosperi. All. Cervelli

ARBITRO: Nocelli di Ancona

NOTE: espulso 22’ pt Martinelli. Ammoniti: Mariani. Angoli: 3-2. Recupero: pt 1’, st 6’

Roberto Pellegrino