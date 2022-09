L’ufficio Servizi alla Persona del Comune informa che dal 1° settembre l’orario di apertura al pubblico dello sportello per gli adempimenti connessi alla presentazione delle dichiarazioni per il mantenimento del possesso dei requisiti per la concessione dei benefici di assistenza sisma (Cas, Sae, Mapre, invenduto Erap e sostitute Sae) sarà il seguente:

martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 13,

mercoledì e venerdì dalle ore 15 alle 18.

L’ufficio sarà a disposizione per chiarimenti ai seguenti numeri di telefono 0733641304 – 0733641324 – 0733641305.