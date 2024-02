Altro grave lutto a San Severino: è morto Ernesto Caponi

Un altro grave lutto ha colpito in queste ore la comunità settempedana. Si è spento prematuramente, per un male incurabile, Ernesto Caponi: non aveva neppure 56 anni. Sempre sorridente e gioviale, davvero una “persona d’oro”, che sapeva farsi apprezzare non solo per la sua innata simpatia, ma anche per sensibilità e generosità.

Qualità umane che tutti gli riconoscevano, tant’è che era molto attivo anche come volontario della Protezione civile. E proprio in questa veste fu uno dei primi a partire per prestare soccorso alle popolazioni colpite dal terremoto dell’Aquila, nel 2009.

Gran lavoratore – era impegnato nel settore dell’edilizia – e bravo padre di famiglia, Ernesto lascia la moglie Patrizia e la figlia Virginia.

In passato si era avvicinato anche alla politica ricoprendo, per un periodo di tempo (durante l’Amministrazione Martini), il ruolo di segretario del Partito democratico di San Severino.

La notizia della sua scomparsa ha lasciato tutti costernati. La salma è ricomposta al “Tempio degli angeli” e i funerali saranno celebrati domenica 18 febbraio, alle ore 14.30, nella chiesa di Santa Maria della Pieve, al rione Settempeda.