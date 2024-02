Cordoglio in città: Guido D’Ercole è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari

Ieri sera, mercoledì 14 febbraio, è venuto a mancare all’affetto dei propri cari Guido D’Ercole, persona nota e stimata a San Severino. In molti lo hanno conosciuto o lo ricordano per il suo lavoro in banca. Amava la natura, i colori e i profumi delle nostre campagne. Dopo la pensione, nella sua casa sotto Serripola, dedicava molto del proprio tempo libero alla cura di un bell’uliveto e, assieme alla moglie Maria, era un punto di riferimento importante per i suoi cinque adorati nipoti.

Guido aveva 83 anni. Lascia, oltre alla sorella, ai fratelli e alla moglie Maria, i figli Leonardo e Lorenzo, le nuore Monica e Lucia, i nipoti Diego, Matilde, Aurora, Viola e Filippo.

Pure Leonardo e Lorenzo sono molto conosciuti in città, essendo titolari dell’Autoscuola Settempeda, che si trova in viale Eustachio. Tante le testimonianze di vicinanza e di cordoglio espresse ai familiari di Guido in queste ore di lutto.

I funerali saranno celebrati venerdì 16 febbraio, alle ore 15, nella chiesa di San Domenico, partendo dalla sala del commiato “Il tempio degli angeli”.