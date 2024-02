Monastero di Santa Chiara, veglia di preghiera per la riapertura della chiesa

Le Sorelle Clarisse si preparano alla di Santa Chiara con un appuntamento speciale e unico. Sabato 10 febbraio saranno esposte – durante una veglia di preghiera (inizio ore 21.30) – le reliquie che poi saranno deposte all’interno dell’altare nella celebrazione di domenica 11 febbraio, prevista alle ore 21 e presieduta da monsignor Antonio Napolioni, vescovo di Cremona.

Le reliquie sono di San Francesco, Santa Chiara, Santa Camilla Battista, San Venanzio, San Pacifico, San Giacomo della Marca e San Luigi Orione. Rimarranno poi esposte alla venerazione dei fedeli per tutta la giornata di domenica.

Dunque, un doppio evento al monastero di Santa Chiara. C’è grande attesa per la riapertura della chiesa dopo oltre sette anni di chiusura a seguito del terremoto. Bisognerà invece attendere ancora per la riapertura del coro che si trova adiacente alla chiesa. In quella parte dell’edificio, infatti, devono ancora essere realizzati i lavori di ristrutturazione post sisma.

Il coro, pertanto, non è al momento disponibile.