Basket: Civitanova espugna il parquet della Rhutten (61-65)

La Rhütten non si ripete a distanza di una settimana e cede di fronte al pubblico amico per 61-65 all’88Ers Civitanova rafforzata dal “totem” Amoroso che fa pendere l’ago della bilancia inesorabilmente su sponda rivierasca. Eppure i biancorossi di coach Sparapassi avevano lasciato ben sperare i propri tifosi fino a tre quarti di gara, chiusi sul seppur minimo vantaggio di 45-43. Nel periodo conclusivo, ciononostante, è venuta meno la lucidità ai padroni di casa, imprecisi dalla lunetta e nel tiro dall’arco e poco fortunati in occasione di un contropiede che, se concluso positivamente, li avrebbe riavvicinati ai civitanovesi nella fase calda del confronto. Vano l’impegno dell’ispirato Severini che ha infilato più volte la difesa dei neri ospiti sfruttando le sua spiccate velocità e rapidità. «Pensavamo di ripeterci dopo il successo corsaro di Fermo – ammette il diesse della Rhütten, Guido Grillo – ma, pur difendendo bene, ci siamo inceppati in attacco al momento di tentare il break. Con Piermattei ed il cecchino Strappaveccia ancora ai box abbiamo avuto meno soluzioni, eppure ci siamo anche venuti a trovare avanti di 10 lunghezze nel terzo periodo, con un parziale di 12-2 a cui tuttavia gli 88Ers hanno risposto con un 8-0 che li ha rimessi in gara. Decisivo, ma non è questa una sorpresa, l’asso Amoroso». Archiviata con rammarico la gara con l’88Ers Civitanova, la Rhütten tenterà di… far saltare il Ponte. Alla palestra comunale di Morrovalle, sabato prossimo, con palla a due alle 19, sarà un match ad alta intensità. All’andata la Rhütten si impose per 72-66.

RHÜTTEN-88ERS CIVITANOVA 61-65

RHÜTTEN: Magnatti, Uncini, Potenza 12, Cruciani 11, Severini 20 (1tiro da 3punti), Vignati, Sorci 6 (1t. da 3p.), Ortenzi 2, Tiranti 10, Fianchini n.e., Della Rocca, Migliarese. All. Sparapassi

88ERS CIVITANOVA: Fermani 11, Malaspina 1, Cardinaletti 3, Ribichini 5, Abbate 13, Amoroso 24, Redaelli 2, Gattafoni, Palombini, Pellegrini 6. All. Ripa

Arbitri: Mancini e Sisi

Parziali: 13-13, 12-10, 20-20, 16-22; progressivi: 13-13, 25-23, 45-43, 61-65; usciti per 5 falli Cruciani, Potenza e Ortenzi.

Luca Muscolini