Francesco Uncini torna a casa: il difensore lascia il Matelica per la Settempeda

Il quinto volto nuovo della Settempeda è quello di Francesco Uncini. E’ ufficiale l’arrivo del giovane difensore classe 2007 che andrà ad inserirsi nel pacchetto degli under. Francesco, settempedano doc, può così fare ritorno alla base dopo la trafila svolta nel settore giovanile riabbracciando i colori biancorossi dopo essere stato al Matelica (Juniores regionale e varie presenze in prima squadra).

Pur ancora molto giovane e con margini di miglioramento, Uncini è un prospetto interessante e già con una certa esperienza maturata nella categoria superiore. Il colpo portato a termine dalla Settempeda sembra poter essere molto utile per la squadra che sta nascendo con i dirigenti settempedani che hanno voluto puntare forte sul diciannovenne e concludendo una trattativa che la scorsa estate non era andata a buon fine. Uncini può diventare una pedina preziosa e importante nello scacchiere tattico di mister Pierantoni avendo le caratteristiche per fare l’esterno a tutta fascia e su entrambe le corsie: potenza, corsa, abilità nelle due fasi.

Dalle parole di Francesco emerge la soddisfazione per l’arrivo alla Settempeda…

“Sono felicissimo per essere arrivato in biancorosso. Quando sono stato contattato ho apprezzato quello che mi è stato detto e mi è piaciuto il modo di fare e la passione mostrata dalle persone che ho incontrato: dal presidente al direttore fino a Stefano Stronati che conosco bene e che è stato il primo con cui ho parlato. Voglio ringraziare tutti per aver pensato a me e per avermi richiamato, dopo le precedenti occasioni, cosa non da poco né un comportamento che tutti hanno. Alla fine non ho avuto dubbi ed ho accettato la Settempeda consapevole di poter disputare un campionato importante e di vertice”.

Hai parlato con mister Pierantoni?

“Sì, ci ho parlato. L’avevo già fatto l’anno scorso e quindi ci conoscevamo già. Grande persona e ottimo allenatore. Con lui c’è stata intesa immediata e su tutto anche su quale potrebbe essere il mio ruolo”.

Quello di esterno è il tuo preferito?

“Mi trovo bene a fare tutta la fascia sia a destra che a sinistra. Negli ultimi tempi a Matelica mi sono disimpegnato in questo ruolo anche se in precedenza ho giocato a centrocampo”.

L’esperienza in Eccellenza cosa ti ha lasciato?

“Diverse cose positive. E’ stata una bella avventura, mi ha fatto crescere come ragazzo e come giocatore. Sono contento per aver avuto spazio ed ora spero di ripetermi anche alla Settempeda perché il mio obiettivo è fare bene e cercare di puntare in alto insieme alla squadra”.

r. p.