“San Paolo”: la musica dal vivo degli “Inventio” per il film muto “Nosferatu”

Un interessante evento si tiene venerdì 19 gennaio, alle ore 21.15, al cineteatro San Paolo. Il quintetto “Inventio” eseguirà la sonorizzazione dal vivo del film “Nosferatu il vampiro” (1922) di Friedrich Wilhelm Murnau, uno dei capolavori del cinema muto, ispirato liberamente al romanzo “Dracula” (1897) dello scrittore irlandese Bram Stoker.

La rimusicazione, con composizioni originali, è opera di un gruppo di musicisti locali: Maurizio Moscatelli di San Severino ai fiati, Marco Airaghi di Tolentino alle tastiere, Alberto Lucerna di San Severino alle chitarre, Lanfranco Pascucci di Tolentino al basso ed Ernesto Vissani di Macerata alla batteria.

L’intero incasso della serata (ingresso a offerta), sarà destinato a sostenere le spese dello stesso “San Paolo” per l’ammodernamento e la messa a norma del suo palcoscenico, che in passato ha ospitato innumerevoli spettacoli teatrali, concerti e manifestazioni culturali.

Il film muto degli anni Venti (della durata di 61 minuti) verrà quindi accompagnato dalla musica dal vivo degli “Inventio”.

Il gruppo, composto da Maurizio Moscatelli ai fiati, Alberto Lucerna alle chitarre, Marco Airaghi alle tastiere, Lallo Pascucci al contrabbasso e basso elettrico, Ernesto Vissani alle percussioni e batteria, dando preminenza all’improvvisazione individuale e collettiva, si propone di creare una musica che si avvale di supporti visivi per stimolare l’improvvisazione stessa. Il repertorio comprende brani originali composti dagli stessi componenti del gruppo. Si è esibito nei teatri e nelle piazze delle Marche con notevole successo di pubblico e favorevoli commenti di critica.

Alcune composizioni sono state realizzate per Rai Trade e inserite nel Cd “Good Vibration” a cura dalla Rai Radio televisione italiana.

Di recente è uscito un Cd autoprodotto dal nome “Inventio”.

Maurizio Moscatelli si esibisce con le formazioni più disparate, passando dal genere classico al jazz e alla musica contemporanea disinvoltamente. Ha frequentato seminari e corsi con i migliori musicisti di oggi. Si è esibito in concerti all’estero e ha partecipato a incisioni discografiche.

Alberto Lucerna è un musicista di raffinata sensibilità armonica che ha collaborato con diverse formazioni musicali sia come chitarrista che come tastierista.

Marco Airaghi, provenendo da una famiglia di musicisti, dopo aver compiuto studi classici ha seguito il linguaggio del jazz e quello della musica elettronica, per la quale ha ottenuto la menzione d’onore al concorso internazionale G. Russolo . Recentemente ha autoprodotto un Cd con le proprie composizioni.

Lallo Pascucci ha lavorato come bassista e chitarrista a fianco di cantanti di fama nazionale in vari tour. Ha composto, arrangiato e registrato le sue musiche in due LP.

Ernesto Vissani, attivo in diversi contesti musicali, ha frequentato seminari tenuti dai migliori batteristi del panorama musicale odierno. Le sue composizioni sono molto originali e ricche di sfumature ritmiche.