Mercoledì 17 gennaio, due celebrazioni per la festa della Madonna dei Lumi

Mercoledì 17 gennaio è la Festa della Madonna dei Lumi. Tutta la città è invitata a partecipare a due celebrazioni eucaristiche presiedute dal cardinale Edoardo Menichelli e animate dalla suore dello Smac.

La prima è in programma alle ore 10.30. Durante la funzione religiosa verrà impartito il sacramento dell’Unzione degli infermi. Partecipano anche molti degli ospiti della Casa di riposo “Lazzarelli”.

La seconda è prevista alle ore 18 e pure in questo caso ci sarà l’Unzione degli infermi.

Il nome Madonna dei Lumi prende spunto dai lumi che molte persone della popolazione, nonché le monache del luogo, videro intorno all’anno 1560 proprio su un muro dove c’era riportato il dipinto della Vergine con Bambino. Le apparizioni dei lumi si protrassero per molto tempo e riapparvero agli occhi di tutti anche nel 1584 e in particolare tra la notte del 16 e 17 gennaio 1584. Da quel momento le suore del vicino monastero di Santa Chiara vollero far iniziare la costruzione del santuario. Inizialmente a gestire la chiesa fu chiamata la congregazione dei Padri Filippini, poi per i successivi 250 anni furono i Padri Barnabiti a prendersi cura di tutto il complesso. Dal 1901 fino 2006 sono stati i monaci cistercensi a occuparsi del santuario e della venerata immagine della Vergine Maria.

Ora la Madonna dei Lumi accoglie le Suore Missionarie dell’Amore di Cristo (Smac) ed è sede del cardinale Edoardo Menichelli.

Nel 1747 l’immagine della Madonna con Bambino fu incoronata con un diadema in oro, posto sul capo dal Vaticano, per far sì che tutti si accorgessero dell’importanza della figura procreatrice di prodigi.