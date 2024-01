Arrestato un ventitreenne: è accusato di rapina aggravata

Domenica 14 gennaio intorno alle 13 un uomo, con il volto travisato da un passamontagna, è entrato all’interno dell’autogrill sulla superstrada 77 tra Tolentino Sud e Tolentino Ovest, direzione Foligno, e dopo aver estratto una pistola l’ha battuta sul bancone e poi l’ha rivolta contro la commessa intimandogli la consegna di soldi e gratta e vinci.

La donna ha consegnato il contante contenuto nella cassa, tutto in banconote da 5, 10 e 20 euro, e numerosi gratta e vinci. A questo punto il rapinatore si è allontanato celermente a piedi dirigendosi verso il retro del locale.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della stazione di Tolentino che hanno subito effettuato il sopralluogo e visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza per raccogliere i primi elementi. E’ emerso che l’uomo indossava pantaloni di colore viola e scarpe nere, oltre a un giacchetto tipo bomber di colore nero. L’azione era stata rapidissima e in meno di un minuto l’uomo era entrato e uscito dall’esercizio commerciale, allontanandosi a piedi in direzione contrada Rosciano, con un bottino di circa 1.300 euro e svariati gratta e vinci.

Dalla via di fuga percorsa, i militari hanno ipotizzato che, dopo aver commesso il reato, l’uomo si fosse allontanato con un’autovettura in direzione di San Severino e i sospetti si sono focalizzati su un giovane del luogo che da giorni, ossia dal 27 dicembre, aveva manifestato problematiche in famiglia connesse all’uso di stupefacenti, per le quali erano intervenuti più volte i carabinieri di San Severino.

Attraverso le immagini della videosorveglianza del Comune, verificata la compatibilità dei movimenti dell’auto intestata al ragazzo, i carabinieri si sono recati presso la sua abitazione, dove hanno constatato che il ragazzo era rientrato subito dopo la rapina, si era cambiato ed era ripartito in direzione Tolentino. Nel frattempo le pattuglie della Compagnia, di Norm e stazioni di Belforte del Chienti, Tolentino, Urbisaglia e San Severino hanno proseguito le ricerche dell’autovettura.

Nella stanza del giovane sono stati trovati e sottoposti a sequestro numerosi gratta e vinci, i pantaloni, il giacchetto e le scarpe utilizzati per commettere il reato, il passamontagna e la pistola, che è risultata essere una beretta ad aria compressa senza tappo rosso, oltre a un mazzetto di 40 banconote da 5 euro e una dose di hashish.

Intorno alle 16, continuando a monitorare le immagini del circuito di videosorveglianza cittadino mediante la Centrale operativa, i militari hanno individuato l’area di transito dell’auto e hanno concentrato le ricerche nei pressi della zona industriale di Tolentino. Pochi minuti dopo una pattuglia ha rintracciato il soggetto presso l’autogrill lungo la superstrada 77, direzione mare.

Il ragazzo che si trovava in compagnia di un amico è stato perquisito e trovato in possesso di ulteriori gratta e vinci vincenti da porre all’incasso e di 180 euro in banconote da 20.

L’uomo che si trovava in sua compagnia è stato denunciato per il porto di un coltello, sequestrato dai carabinieri, mentre il ragazzo è stato arrestato per il reato di rapina aggravata.

Al termine delle attività il giovane, classe ’99, già noto per reati contro la persona e in materia di stupefacenti, è stato tradotto al carcere di Ancona in attesa dell’udienza di convalida, ove potrà presentare la propria difesa.