Sul Monte Conero prima uscita stagionale del “Bike Zone”

Domenica 27 marzo, affatto intimorito dall’ora solare, un nutrito gruppo di bikers dell’Asd Bike Zone è partito, sfidando il rigido mattino, alla volta di Numana per prendere parte alla prima uscita ufficiale organizzata dalla società.

Lasciati i mezzi di trasporto, si sono diretti verso i favolosi sentieri che attraversano il Monte Conero e hanno visitato i punti più panoramici e rilevanti dal punto di vista paesaggistico: Le Grotte romane, i Piani di Raggetti, il Punto panoramico di Pian Grande e infine il Passo del Lupo che, con la vista sulla spiaggia delle Due Sorelle, ha rappresentato la ciliegina sulla torta di tutta l’escursione.

A condurre il gruppo è stato il fresco di Corso di Guida di mountain bike Luca Mariani che, con assoluta padronanza dei percorsi non proprio agevoli, accompagnava gli ormai stanchi ciclisti verso la loro meta finale, cioè il meritato pranzo a base di pesce presso lo Chalet Eugenio.

Ogni mese la Bike Zone organizzerà per i propri associati delle escursioni guidate, al fine di far conoscere le bellezze del nostro meraviglioso territorio in sella a una bici e, non appena le temperature lo permetteranno, ripartiranno le famose “notturne” con cena finale.

“Notturne” che hanno riscosso un grande consenso negli anni scorsi.