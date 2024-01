San Lorenzo: 8 gennaio, cerimonia per ricordare la morte del patrono Severino

Numerose persone hanno partecipato alla celebrazione liturgica, tenutasi nella chiesa di San Lorenzo, per ricordare il giorno della morte di San Severino avvenuta l’8 gennaio 545. L’urna contenente le reliquie del santo è custodita nella basilica, dove è stata trasportata dopo il terremoto del 2016 per l’inagibilità del duomo vecchio.

Insieme al parroco, padre Luciano Genga, hanno concelebrato don Aldo Romagnoli e don Donato De Blasi. I canti sono stati animati da un coro di eccezione, diretto da Luigina Taborro, costituito da elementi provenienti in parte dalla corale del Duomo, in parte dal coro della Madonna dei Lumi. Alla tastiera Sabina Paparelli.

Severino insieme al fratello Vittorino aveva donato la sua grande ricchezza ai poveri ed entrambi erano diventati eremiti sul Monte Nero, vicino all’antica Septempeda, e nelle grotte vicino a Pioraco.

Il Papa Vigilio li nominò vescovi di due distinte sedi: Severino divenne vescovo di quella che allora si chiamava Septempeda, in seguito chiamata San Severino Marche, mentre il fratello Vittorino divenne vescovo di Camerino.

Il parroco, padre Luciano Genga, ha sottolineato l’importanza della festa liturgica che “vuole ricordare anche a noi l’esempio della vita di San Severino che ha risposto alla chiamata di Dio; perché Dio ci chiama in continuazione. Dio è rispettoso della nostra libertà, ma al tempo stesso conta su di noi e sa trarre da ciascuno il meglio che può dare per gli altri e per sé”.

Al termine della messa è stato cantato l’inno a San Severino, le cui parole sono di don Massimo Nardi e la musica di don Goffredo Giglioni.

Di fronte all’urna, nella cappellina, è stata recitata la preghiera al santo ed è stata impartita la benedizione finale.

San Severino, oltre che della nostra città, è il patrono anche dei Comuni di Comiziano in provincia di Napoli e di Sellano in provincia di Perugia.

Fiorino Luciani