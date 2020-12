Natale 2020: “Soul”, il nuovo film d’animazione di Disney+

Joe Gardner, jazzista, insegna musica in una scuola media. La passione per la musica jazz nacque da giovanissimo, quando il padre lo portò ad un concerto in uno di quei tipici locali newyorkesi ricavati in un sottoscala. Purtroppo la carriera di Joe non è mai decollata e, giunto alla mezza età, non nutre più così tante speranze. Ma accade l’inaspettato: gli viene offerta l’occasione di esibirsi con un’importante musicista. Purtroppo deve frenare l’entusiasmo, perché cade in un tombino e si ritrova in cielo; ora è un’anima, pronta a raggiungere la pace eterna. Joe non lo accetta, vuole tornare sulla Terra per andare a suonare e tenta di fuggire dalla “luce”: fuoriuscendo dalla pista che lo sta portando al Paradiso, si ritrova catapultato nell’Ante-Mondo, un luogo metafisico dove le anime dei futuri esseri umani vengono preparate alla vita. Incontra “22”, un’anima che conosce i difetti del mondo e non vuole nascere per vivere la vita umana. Joe e 22 fanno un patto, lei decide di aiutarlo a farlo ritornare sulla Terra, ma una volta tornato per questo famoso concerto jazz, la situazione si complicherà più del previsto.

Soul, il nuovo film di animazione prodotto da Disney e Pixar, diretto da Pete Docter (noto per lavori come Up e Inside Out) e Kemp Powers (co-regista), è uscito il 25 dicembre sulla piattaforma Disney+. All’apparenza, un cartone per bambini, ma, in realtà, è perfettamente adatto per gli adulti. Un film che parla del contatto tra due anime, 22 e Joe, quella che non vuole vivere e quella che vuole vivere, a prima vista differenti, ma, in verità, molto più simili di quanto credano all’inizio: c’è un po’ di Joe in 22 e viceversa; si completano formando uno yin e yang dell’esistenza. Docter e Powers creano un mondo ultraterreno con immensa fantasia, scenograficamente visionario ed illimitato: l’Ante-Mondo, dove le piccole anime vengono plasmate con le particolarità che poi avranno sulla Terra. Ansia, intelligenza, gentilezza, rudezza e via dicendo, ogni caratteristica umana viene decisa lì: ecco dove nascono le turbe che poi ci portiamo dietro costantemente, giorno per giorno, fino alla fine. Soul insegna quanto la vita sia complessa, sfaccettata e ricca di sfumature, quanto le giuste parole possano essere tanto importanti quanto le azioni. E ci sottolinea quanta energia sprechiamo in affannose gare, ricercando chissà quale podio, attraversando facilmente quel labile confine che esiste tra passione e mania, tra obiettivi e ossessione. La vita è importante nella sua totalità, tanto nei successi quanto nei fallimenti, tanto in un importante incontro quanto in una semplice chiacchierata dal barbiere: le esperienze comuni, come mangiare un pezzo di pizza, troppo spesso vengono trascurate senza apprezzarle pienamente. E, invece, anch’esse sono esperienza, vita piena. Con leggerezza, tatto e qualità, grazie a questo ottimo film di animazione, riflettiamo su molti aspetti dell’esistenza senza la pesantezza del dramma: ridiamo, per le riuscite gag, e pensiamo. Un prodotto ottimo per gli adulti ed un’opera stimolante per i bambini, per far capire loro quali siano le priorità di cui tenere conto lungo tutta l’esistenza.

Silvio Gobbi