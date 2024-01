La buona notizia. Allarme per un anziano, niente paura: si era solo addormentato

Pomeriggio ad alta intensità appena 24 ore dopo la festa di Capodanno a San Severino. Grande mobilitazione di mezzi di soccorso e militi dell’Arma per un anziano che non rispondeva alle numerose sollecitazioni della figlia attraverso citofono e telefono e per il quale si temeva il peggio. A cui però, per fortuna, non si è giunti. L’uomo stava solo dormendo!

Intorno alle 15 di ieri pomeriggio (martedì 2 gennaio) la figlia di un signore che vive da tempo da solo in un condominio poco distante da Piazza del Popolo, molto preoccupata perché suo padre non le rispondeva al telefono e neanche al citofono e non riusciva ad entrare nell’appartamento chiuso a chiave dall’interno, ha deciso di allertare i carabinieri.

I militari sono prontamente intervenuti e, come da prassi, hanno a loro volta chiamato i vigili del fuoco. In breve lungo viale Bigioli sono sopraggiunte due auto dei carabinieri, due autoambulanze ed altrettanti mezzi dei caschi rossi, un’autobotte ed un mezzo dotato di cestello all’interno del quale un pompiere ha raggiunto la finestra dell’abitazione del settempedano. Mentre il capannello di curiosi in strada si stava ingrossando, l’anziano è improvvisamente comparso, facendo tirare un grosso sospiro di sollievo a tutti i soccorritori, mentre la figlia si è sciolta in un pianto liberatorio, vedendo suo padre vivo e vegeto. Alla domanda su cosa fosse accaduto l’uomo ha risposto candidamente: «Mi ero appisolato».

Lu.Mus.