Ampliamento del cimitero di San Michele: bando per il primo stralcio dei lavori

Il Comune ha pubblicato il bando di gara a procedura aperta accelerata per l’affidamento dei lavori di ampliamento del cimitero di San Michele relativi al primo stralcio. Il bando è presente sul sito internet della Centrale unica di committenza dell’Unione montana ed è anche consultabile al seguente link

https://umpotenzaesinoappalti.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action¤tFrame=7&codice=G00593&_csrf=1VWAR4FBXINHF1GHVZ0H6HB7UU33V0M

L’appalto ha per oggetto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per eseguire e dare completamente ultimati le opere come dettagliato nel progetto esecutivo aggiornato approvato con Decreto di Giunta comunale n. 321 del 4 dicembre 2023.

L’importo dei lavori posto a base d’asta è di 457.617 euro (oltre Iva).

Le opere saranno aggiudicate in base al criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 50, comma 4 del medesimo D.Lgs. 36/2023.

Le offerte vanno presentate entro le ore 13 del 15 gennaio 2024 tramite piattaforma telematica.

Le modalità sono esplicate nel documento “Guida alla presentazione delle offerte telematiche” sul sito https://umpotenzaesino-appalti.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

La procedura verrà svolta interamente ed unicamente sulla piattaforma telematica di negoziazione dell’Unione montana.

La documentazione di gara completa, comprensiva di modulistica è disponibile sul sito internet:

https://umpotenzaesino-appalti.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.